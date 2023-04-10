В Україні відбулись суттєві зміни у рейтингу продажу марок нових авто

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

10 квітня 2023, 12:39 Читать на русском

В Україні відбулись суттєві зміни у рейтингу продажу марок нових авто

Впродовж першого кварталу 2023 року в Україні було зареєстровано 11,2 тис. нових легкових авто, що на 0,05% більше ніж торік. При цьому відбулись суттєві зміни у рейтингу марок. Якщо в І кварталі 2022 року лідерська позиція належала Renault, то в цьому році першість за Toyota, яка на чверть додала у продажах. Про це повідомляє Укравтопром.

Впродовж першого кварталу 2023 року в Україні було зареєстровано 11,2 тис.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

У поповненні українського парку легковиків нові авто в цьому році охопили частку — 22%, проти 14% у першому кварталі минулого року.

Renault спустилась на одну сходинку рейтингу з втратою у продажах — 36%. Вибули з першої десятки такі марки як — Chery, Mitsubishi, Nissan, Peugeot. Водночас покращили свої позиції та увійшли до Топ-10 — BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.

Топ-10

Зміни в Топ-10 марок І кв. (2023 р. проти 2022 р.):

  • (+1) Toyota — 1739 шт. (+25%);
  • (-1) Renault — 1059 шт. (-36%);
  • (+4) Volkswagen — 945 шт. (+72%);
  • Skoda — 909 шт. (+34%);
  • (+6) BMW — 856 шт. (+180%);
  • (+4) Mercedes-Benz — 684 шт. (+97%);
  • (-2) Hyundai — 662 шт. (-0,2%);
  • (+9) Suzuki — 563 шт. (+147%);
  • (+3) Mazda — 469 шт. (+60%);
  • (+13) Lexus — 389 шт. (+232%).

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що в Україні зростає попит на вживані авто з-за кордону.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Игорь УА
Игорь УА
10 квітня 2023, 13:42
#
Премиум марки нормально так добавили. Бех больше чем хюндаев продается уже.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає FogBRD и 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами