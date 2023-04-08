Національний банк протягом тижня, з 3 по 7 квітня, купив на міжбанківському валютному ринку $1 млн і продав $126,34 млн. Негативне сальдо інтервенцій склало $125,34 млн проти $343,18 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.
Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку більш ніж у двічі
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Таким чином НБУ зменшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем на $217,84 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $62,30 млн;
- продав $7 369,75 млн.
Негативне сальдо інтервенцій становило $7 307,45 млн.
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Джерело: Мінфін
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