Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку більш ніж у двічі

Національний банк протягом тижня, з 3 по 7 квітня, купив на міжбанківському валютному ринку $1 млн і продав $126,34 млн. Негативне сальдо інтервенцій склало $125,34 млн проти $343,18 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.