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4 квітня 2023, 11:52 Читать на русском

S&P підвищило рейтинг Укрзалізниці до максимально можливого в умовах війни

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило рейтинг АТ «Укрзалізниця» до максимально можливого рівня в умовах воєнного часу — ССС+. Про це повідомила пресслужба компанії.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило рейтинг АТ «Укрзалізниця» до максимально можливого рівня в умовах воєнного часу — ССС+.
Фото: mind.ua

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Що сприяло

У S&P пояснили, що підвищенню рейтингу сприяло нещодавнє завершення реструктуризації боргу в розмірі $894,9 млн.

«Завдяки цій угоді та іншим проєктам з міжнародними партнерами було усунуто тиск на ліквідність компанії, а її договірні виплати заборгованості у 2023−2024 роках скоротиться більш ніж на 90%», — додали в УЗ.

Агентство відзначило успішне репрофілювання з ЄБРР для потреб ліквідності кредитної лінії на суму 150 млн євро та списання боргів російських банків.

«Агентством присвоєно рейтинг Укрзалізниці на рівні суверену, що є максимально можливим результатом у поточних умовах воєнного часу», — резюмували в УЗ.

Джерело: Мінфін
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