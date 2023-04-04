Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило рейтинг АТ «Укрзалізниця» до максимально можливого рівня в умовах воєнного часу — ССС+. Про це повідомила пресслужба компанії.
S&P підвищило рейтинг Укрзалізниці до максимально можливого в умовах війни
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Що сприяло
У S&P пояснили, що підвищенню рейтингу сприяло нещодавнє завершення реструктуризації боргу в розмірі $894,9 млн.
«Завдяки цій угоді та іншим проєктам з міжнародними партнерами було усунуто тиск на ліквідність компанії, а її договірні виплати заборгованості у 2023−2024 роках скоротиться більш ніж на 90%», — додали в УЗ.
Агентство відзначило успішне репрофілювання з ЄБРР для потреб ліквідності кредитної лінії на суму 150 млн євро та списання боргів російських банків.
«Агентством присвоєно рейтинг Укрзалізниці на рівні суверену, що є максимально можливим результатом у поточних умовах воєнного часу», — резюмували в УЗ.
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Джерело: Мінфін
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