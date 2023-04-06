За перші три місяці 2023 року за допомогою сервісів Приватбанку українці отримали з-за кордону 5,9 млн міжнародних грошових переказів. За березень 2023 кількість здійснених через банк міжнародних переказів зросла на 46% у порівнянні з минулим роком і на 30 % відносно січня та лютого 2023. Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.
З початку року українці отримали через Приватбанк 5,9 млн міжнародних переказів на $1,3 мільярда
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Загальна сума виплати міжнародних переказів в березні склала $520 млн, що майже дорівнює обсягам надходжень в довоєний період.
Міжнародні перекази
За кількістю міжнародних переказів в Україну у 1 кварталі 2023 року лідерами є:
- Італія (40%),
- Ізраїль (17%),
- США (8%),
- Германія (5%),
- Польща (5%).
До найбільших «країн-донорів» за сумами грошових переказів за підсумками 1 кварталу 2023 року увійшли:
- США (19%),
- Великобританія (16%),
- Ізраїль (12%),
- Німеччина (8%),
- Італія (8%),
- Польща (3%).
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В умовах війни міжнародні перекази в Україні стали все більше діджитальними.
У 1 кварталі 2023 року майже 97% клієнтів Приватбанку отримували перекази на картки через Приват24 та інші дистанційні канали — банкомати, термінали самообслуговування та контактний центр.
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Про це свідчать дані Національного банку України.
Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 8,728 млрд гривень.
За даними НБУ, на другому місці ще один державний банк — Ощадбанк (1,846 млрд гривень).
Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 1 697 млрд гривень та Укрсиббанк — 1,208 млн гривень та ОТП БАНК — 1,047 млрд гривень.