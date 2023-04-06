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6 квітня 2023, 13:36 Читать на русском

З початку року українці отримали через Приватбанк 5,9 млн міжнародних переказів на $1,3 мільярда

За перші три місяці 2023 року за допомогою сервісів Приватбанку українці отримали з-за кордону 5,9 млн міжнародних грошових переказів. За березень 2023 кількість здійснених через банк міжнародних переказів зросла на 46% у порівнянні з минулим роком і на 30 % відносно січня та лютого 2023. Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

За перші три місяці 2023 року за допомогою сервісів Приватбанку українці отримали з-за кордону 5,9 млн міжнародних грошових переказів.
Фото: blog.ebiquity.com

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Загальна сума виплати міжнародних переказів в березні склала $520 млн, що майже дорівнює обсягам надходжень в довоєний період.

Міжнародні перекази

За кількістю міжнародних переказів в Україну у 1 кварталі 2023 року лідерами є:

  • Італія (40%),
  • Ізраїль (17%),
  • США (8%),
  • Германія (5%),
  • Польща (5%).

До найбільших «країн-донорів» за сумами грошових переказів за підсумками 1 кварталу 2023 року увійшли:

  • США (19%),
  • Великобританія (16%),
  • Ізраїль (12%),
  • Німеччина (8%),
  • Італія (8%),
  • Польща (3%).

Читайте також: Приват скасував комісію на перекази з карток польських і німецьких банків через «Приват24»

В умовах війни міжнародні перекази в Україні стали все більше діджитальними.

У 1 кварталі 2023 року майже 97% клієнтів Приватбанку отримували перекази на картки через Приват24 та інші дистанційні канали — банкомати, термінали самообслуговування та контактний центр.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
6 квітня 2023, 13:37
#
Приват з великим відривом і найбільше грошей заробив…
+
0
bonv
bonv
6 квітня 2023, 13:38
#
Платоспроможні банки України за січень-лютий 2023 року отримали 21,478 млрд гривень прибутку після оподаткування.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 8,728 млрд гривень.
За даними НБУ, на другому місці ще один державний банк — Ощадбанк (1,846 млрд гривень).
Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 1 697 млрд гривень та Укрсиббанк — 1,208 млн гривень та ОТП БАНК — 1,047 млрд гривень.
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