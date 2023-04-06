З початку року українці отримали через Приватбанк 5,9 млн міжнародних переказів на $1,3 мільярда

За перші три місяці 2023 року за допомогою сервісів Приватбанку українці отримали з-за кордону 5,9 млн міжнародних грошових переказів. За березень 2023 кількість здійснених через банк міжнародних переказів зросла на 46% у порівнянні з минулим роком і на 30 % відносно січня та лютого 2023. Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

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Загальна сума виплати міжнародних переказів в березні склала $520 млн, що майже дорівнює обсягам надходжень в довоєний період.

Міжнародні перекази

За кількістю міжнародних переказів в Україну у 1 кварталі 2023 року лідерами є:

Італія (40%),

Ізраїль (17%),

США (8%),

Германія (5%),

Польща (5%).

До найбільших «країн-донорів» за сумами грошових переказів за підсумками 1 кварталу 2023 року увійшли:

США (19%),

Великобританія (16%),

Ізраїль (12%),

Німеччина (8%),

Італія (8%),

Польща (3%).

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В умовах війни міжнародні перекази в Україні стали все більше діджитальними.

У 1 кварталі 2023 року майже 97% клієнтів Приватбанку отримували перекази на картки через Приват24 та інші дистанційні канали — банкомати, термінали самообслуговування та контактний центр.