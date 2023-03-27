Приват скасував комісію на перекази з карток польських і німецьких банків через «Приват24»

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Як здійснити переказ

Повідомляється, що переказ із закордонної картки на картку «Приватбанку» можна здійснити за декілька кліків у вебверсії або мобільному «Приват24». Необхідно зайти у розділ меню «Сервіси», натиснути «Перекази» та «На картку».

Під час вибору картки відправника зазначте реквізити своєї закордонної картки, і такий переказ банк здійснить без комісій.

Банк підготував відеоінструкцію, як це зробити.