Протягом березня — липня клієнти Приватбанку зможуть надсилати безкоштовні перекази на власну картку з карток польських та німецьких банків у Приват24. Про це повідомляє пресслужба держбанку.
Приват скасував комісію на перекази з карток польських і німецьких банків через «Приват24»
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Як здійснити переказ
Повідомляється, що переказ із закордонної картки на картку «Приватбанку» можна здійснити за декілька кліків у вебверсії або мобільному «Приват24». Необхідно зайти у розділ меню «Сервіси», натиснути «Перекази» та «На картку».
Під час вибору картки відправника зазначте реквізити своєї закордонної картки, і такий переказ банк здійснить без комісій.
Банк підготував відеоінструкцію, як це зробити.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 3