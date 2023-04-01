Ціна біткоїна в березні зросла майже на 23%, а за перший квартал — на 71%

За результатами березня вартість першої криптовалюти зросла на 22,96%. Про це свідчать дані Coinglass, повідомляє ForkLog UA.

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Водночас у першому кварталі 2023 року зростання першої криптовалюти перевищило 71%.

На момент написання новини ціна біткоїна становила близько $28 620.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 30 березня, біткоїн протестував позначку у $29 000. На піку ціна досягла $29 184 (на біржі Binance), що відповідає рівню червня 2022 року.

Раніше інсайдери заявили про те, що цього року біткоїн може досягти нових висот, а саме піднятись до $100 тисяч.