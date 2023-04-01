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1 квітня 2023, 13:07 Читать на русском

НБУ виключив з реєстру страхові компаніі «Провідна» і «Інгосстрах» та ще дев’ять фінустанов

Національний банк України анулював ліцензії семи небанківським фінансовим установам та 11 — виключив з Державного реєстру фінансових установ. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк України анулював ліцензії семи небанківським фінансовим установам та 11 — виключив з Державного реєстру фінансових установ.
Фото: bank.gov.ua

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Анулювання ліцензій

на підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:

  • ТОВ «ФК «Інвесткапітал»;
  • ТОВ «Кредитні ініціативи»;
  • ТОВ «Ізокванта плюс»;
  • ТОВ «ФК «Сіті фінанс груп»;
  • ТОВ «Прості кредитні рішення»;
  • ТОВ «ФК «Корнер пеймент»;
  • ТОВ «ФК «Бісфактор».

Виключення з реєстру

На підставі поданих документів ТОВ «Кредитні ініціативи», ТОВ «Ізокванта плюс», ТОВ «ФК «Сіті фінанс групˮ, ТОВ «Прості кредитні рішенняˮ, ТОВ «ФК «Корнер пейментˮ та ТОВ «ФК «Бісфактор» виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Ще п’ять небанківських фінансових установ виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з ухваленням Національним банком рішення про анулювання (відкликання) у них усіх наявних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Так, виключено з Державного реєстру фінансових установ:

СК «Інгосстрах»

Зазначається, що ПРАТ «СК «Інгосстрах» мало 16 ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування, які було анульовано на підставі рішення правління НБУ від 23 березня 2023 року.

Згідно з останньою поданою ПРАТ «СК «Інгосстрах» звітністю за 2022 рік станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 136 530 тис. грн, вартість активів — 1 067 677 тис. грн, страхових резервів — 4 659 тис. грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,4%.

«СК «Провідна»

ПРАТ «СК «Провідна» мало 29 ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування, які було анульовано на підставі рішення Правління Національного банку України від 23 березня 2023 року.

Згідно з останньою поданою ПРАТ «СК «Провідна» звітністю за 2022 рік станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 891 226 тис. грн, вартість активів — 971 690 тис. грн, страхових резервів — 462 136 тис. грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 2,7% [зі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за внутрішніми договорами) — 1,4% ринку].

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 29 березня 2023 року.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що НБУ анулював ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) страховим компаніям «Інгосстрах» та «Провідна».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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