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25 березня 2023, 11:08 Читать на русском

Нацбанк анулював ліцензії страхових компаній «Інгосстрах» та «Провідна»

Національний банк анулював ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) страховим компаніям «Інгосстрах» та «Провідна». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк анулював ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) страховим компаніям «Інгосстрах» та «Провідна».
Фото: bank.gov.ua

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Причини анулювання ліцензій

В НБУ пояснили, що «Інгосстрах» анульовано ліцензії у зв'язку з тим, що структура власності страховика не відповідає вимогам законодавства України, а компанія «Провідна» — не виконала рішення Нацбанку про усунення порушень ліцензійних умов.

Такі рішення правління Національного банку ухвалило 23 березня 2023 року, які набрали чинності з 24 березня 2023 року.

«Інгосстрах»

Згідно з останньою поданою СК «Інгосстрах» звітністю за 2022 рік станом на 31 грудня 2022 року:

  • обсяг страхових премій компанії становив 136,53 млн грн,
  • вартість активів — 1,07 млрд грн,
  • страхові резерви — 4,66 млн грн.

Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,4%.

«Провідна»

Згідно з останньою поданою СК «Провідна» звітністю за 2022 рік станом на 31 грудня 2022 року:

  • обсяг страхових премій компанії становив 891,23 млн грн,
  • вартість активів — 971,69 млн грн,
  • страхові резерви — 462,14 млн грн.

Частка ринку компанії за страховими преміями становила 2,7% (зі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за внутрішніми договорами) — 1,4% ринку).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
bonv
bonv
25 березня 2023, 11:54
#
Провідна вже не провідна:))
+
+15
bonv
bonv
25 березня 2023, 11:55
#
С кем поведёшься, от того и заразишься.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/163222/
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
25 березня 2023, 12:59
#
Відкати у Провідной накрились мідним тазом, компанія помийка вже давно
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