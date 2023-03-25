Нацбанк анулював ліцензії страхових компаній «Інгосстрах» та «Провідна»

Національний банк анулював ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) страховим компаніям « Інгосстрах » та « Провідна ». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Причини анулювання ліцензій

В НБУ пояснили, що «Інгосстрах» анульовано ліцензії у зв'язку з тим, що структура власності страховика не відповідає вимогам законодавства України, а компанія «Провідна» — не виконала рішення Нацбанку про усунення порушень ліцензійних умов.

Такі рішення правління Національного банку ухвалило 23 березня 2023 року, які набрали чинності з 24 березня 2023 року.

«Інгосстрах»

Згідно з останньою поданою СК «Інгосстрах» звітністю за 2022 рік станом на 31 грудня 2022 року:

обсяг страхових премій компанії становив 136,53 млн грн,

вартість активів — 1,07 млрд грн,

страхові резерви — 4,66 млн грн.

Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,4%.

«Провідна»

Згідно з останньою поданою СК «Провідна» звітністю за 2022 рік станом на 31 грудня 2022 року:

обсяг страхових премій компанії становив 891,23 млн грн,

вартість активів — 971,69 млн грн,

страхові резерви — 462,14 млн грн.

Частка ринку компанії за страховими преміями становила 2,7% (зі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за внутрішніми договорами) — 1,4% ринку).