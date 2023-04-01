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1 квітня 2023, 10:35 Читать на русском

Сьогодні запрацювало нове покоління СЕП НБУ

В суботу, 1 квітня, запрацювало нове покоління Системи електронних платежів Національного банку України (СЕП). Відтепер система функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та доступна для проведення міжбанківських платежів 24/7. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

В суботу, 1 квітня, запрацювало нове покоління Системи електронних платежів Національного банку України (СЕП).
Фото: bank.gov.ua

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«Сьогодні відбулася одна з найбільших міграцій, яку будь-коли здійснювали фінансові установи України. Подібні зміни відбуваються раз на покоління. Упевнений, що це стане потужним поштовхом для майбутнього розвитку і модернізації інформаційних систем українських банків та фінансових установ», — зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

У процесі міграції на нове покоління СЕП були задіяні всі банки, Державна казначейська служба, Національний депозитарій України, а також компанії-розробники програмного забезпечення.

«Нове покоління СЕП побудоване з використанням сучасних програмних та технічних засобів, що дає можливість здійснювати електронні платежі ще швидше, зручніше та безпечніше», — йдеться у повідомленні.

Завдяки стандарту ISO 20022 з’явилася можливість уніфікації платіжних повідомлень, створення єдиних правил їх заповнення і оброблення, розширення реквізитного складу додатковими полями та структурованою інформацією.

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За словами регулятора, це сприятиме ще більшій автоматизації та пришвидшенню оброблення платіжних операцій, підвищенню рівня обслуговування учасників СЕП та їхніх клієнтів.

Крім того, тепер система працює в режимі 24/7, що передбачає цілодобове виконання міжбанківських платіжних операцій без призупинення роботи системи та миттєвий перехід від поточного до наступного календарного дня.

«Враховуючи отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС, Національний банк продовжує активно працювати над можливістю приєднання нашої країни до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та реалізацією функціоналу миттєвих платежів у наступній версії СЕП-4.1, тестування якої учасниками заплановане у 2023 році», — додали в НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
YouRi
YouRi
1 квітня 2023, 11:06
#
К введению цифровой гривны — готовы!
+
0
I. B.
I. B.
1 квітня 2023, 12:16
#
А там и список разрешенных причесок недалеко.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 квітня 2023, 12:18
#
Осталась самая малость — убрать
законодательную норму о трех банковских
днях для проведения межбанковских платежей и заменить её на более актуальную — максимум один календарный,
а не банковский день…
+
0
bonv
bonv
1 квітня 2023, 12:49
#
Валютний переказ йде в Україну по 10 днів…
USDT за одну хвилину. Відчуйте різницю.
Ось куди потрібно рухатись.
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