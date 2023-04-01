Сьогодні запрацювало нове покоління СЕП НБУ

В суботу, 1 квітня, запрацювало нове покоління Системи електронних платежів Національного банку України (СЕП). Відтепер система функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та доступна для проведення міжбанківських платежів 24/7. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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«Сьогодні відбулася одна з найбільших міграцій, яку будь-коли здійснювали фінансові установи України. Подібні зміни відбуваються раз на покоління. Упевнений, що це стане потужним поштовхом для майбутнього розвитку і модернізації інформаційних систем українських банків та фінансових установ», — зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

У процесі міграції на нове покоління СЕП були задіяні всі банки, Державна казначейська служба, Національний депозитарій України, а також компанії-розробники програмного забезпечення.

«Нове покоління СЕП побудоване з використанням сучасних програмних та технічних засобів, що дає можливість здійснювати електронні платежі ще швидше, зручніше та безпечніше», — йдеться у повідомленні.

Завдяки стандарту ISO 20022 з’явилася можливість уніфікації платіжних повідомлень, створення єдиних правил їх заповнення і оброблення, розширення реквізитного складу додатковими полями та структурованою інформацією.

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За словами регулятора, це сприятиме ще більшій автоматизації та пришвидшенню оброблення платіжних операцій, підвищенню рівня обслуговування учасників СЕП та їхніх клієнтів.

Крім того, тепер система працює в режимі 24/7, що передбачає цілодобове виконання міжбанківських платіжних операцій без призупинення роботи системи та миттєвий перехід від поточного до наступного календарного дня.

«Враховуючи отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС, Національний банк продовжує активно працювати над можливістю приєднання нашої країни до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та реалізацією функціоналу миттєвих платежів у наступній версії СЕП-4.1, тестування якої учасниками заплановане у 2023 році», — додали в НБУ.