Банки зможуть дистанційно ідентифікувати клієнтів для видачі сертифікатів відкритих ключів — НБУ

Національний банк України дозволив банкам, які є кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, здійснювати дистанційну ідентифікацію клієнтів під час видачі їм кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Йдеться про клієнтів, які є фізичними особами чи фізичними особами-підприємцями, повідомляє пресслужба НБУ .

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Зазначається, що ця норма діятиме на період дії в України воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування.

«Нацбанк ухвалив таке рішення, адже в умовах війни значно збільшилася потреба здійснювати дистанційну ідентифікацію банками клієнтів під час видачі їм кваліфікованих сертифікатів, оскільки відвідування працюючих відділень банків наразі може бути небезпечним чи незручним для клієнтів, а частина клієнтів перебуває за кордоном», — йдеться в повідомленні.

Регулятор передбачив кілька варіантів здійснення дистанційної ідентифікації клієнтів під час видачі банками кваліфікованих сертифікатів шляхом комбінування таких методів:

здійснення відеоверифікації з дотриманням вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65, зі змінами);

використання Системи BankID НБУ;

використання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (портал «Дія»);

використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія. Підпис» («Дія ID»);

використання кваліфікованого електронного підпису клієнта або удосконаленого електронного підпису клієнта, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, виданому кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг;

фотофіксація клієнта.

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Відповідні норми містить постанова правління Національного банку України від 27 березня 2023 року № 35 «Про внесення змін до положення про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, унесених до довірчого списку за поданням засвідчувального центру», що набирає чинності з 1 квітня 2023 року.

На думку регулятора, її реалізація сприятиме підвищенню: