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31 березня 2023, 13:03 Читать на русском

Суд арештував нерухомість Мегабанку на 360 мільйонів, якою заволоділи пов’язанні з росіянами компанії

За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора накладено арешт на нерухомість збанкрутілого харківського банку, яким заволоділи підсанкційні компанії афілійовані з громадянами РФ. Вартість арештованої нерухомості становить понад 360 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора накладено арешт на нерухомість збанкрутілого харківського банку, яким заволоділи підсанкційні компанії афілійовані з громадянами РФ.
Фото: pixabay.com

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За даними слідства, майно банку було незаконно виведено з-під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

«Під час військових дій на Харківщині громадяни спробували переоформити та перереєструвати право власності банку на нерухомість. При цьому, новими господарями стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора. Ці компанії-нерезиденти перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України», — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що назва банку не розголошується, але судячи з фото, яке оприлюднило Державне бюро розслідувань, мова йде про Мегабанк.

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Незаконну оборудку виявили в межах досудового розслідування щодо нецільового використання та заволодіння коштами, виділеними іноземними партнерами цьому комерційному банку під гарантії уряду.

Арештоване майно буде повернуто Фонду гарантування. Вирішується питання щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Сергій Т
Сергій Т
31 березня 2023, 13:10
#
Чудово. Ще одним зрадником стане менше.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 березня 2023, 16:07
#
Бывший владелец Мегабанка — Субботин,
продолжает и дальше возглавлять госпредприятие «Турбоатом».
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