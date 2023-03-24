Суд арештував 6,8% акцій ПАТ «Електрометалургійний завод „Дніпроспецсталь“ ім. А.М. Кузьміна» в Запоріжжі, якими дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко володіє через три офшорні компанії. Їхня загальна вартість становить понад 440 млн грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Суд арештував «приховані» активи дружини Медведчука на понад 440 мільйонів гривень
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Зазначається, що це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів.
«Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави», — наголосили в СБУ.
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Нагадаємо
Наприкінці лютого 2023 року майно дружини Медведчука було арештовано на понад 5,6 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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