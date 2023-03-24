Суд арештував «приховані» активи дружини Медведчука на понад 440 мільйонів гривень

Суд арештував 6,8% акцій ПАТ «Електрометалургійний завод „Дніпроспецсталь“ ім. А.М. Кузьміна» в Запоріжжі, якими дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко володіє через три офшорні компанії. Їхня загальна вартість становить понад 440 млн грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Зазначається, що це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів.

«Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави», — наголосили в СБУ.

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Нагадаємо

Наприкінці лютого 2023 року майно дружини Медведчука було арештовано на понад 5,6 млрд грн.