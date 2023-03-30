Головне за четвер: Вкладення в землю, інвестування в нерухомість та що буде з доларом після порятунку банків

На порятунок фінустанов та підтримку їхніх вкладників Федрезерв вже спрямував колосальну суму, а ЗМІ зарясніли заголовками про те, що Штати знову масово друкують долари. Що відбувається насправді, розповість «Мінфін».

Raiffeisen Bank виступив із заявою про свою діяльність у Росії

З початком війни в Україні австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) активно працювала над оцінкою всіх варіантів майбутнього Райффайзенбанку в Росії.

6% річних у валюті: чи варто зараз вкладати в українську землю

Попри війну, експерти називають 2023 унікальним, з погляду інвестицій у землю. Як інвестувати в цей актив, щоб отримати найбільший прибуток і мінімізувати ризики, розповів фінансовий аналітик Олексій Козирєв.

Як змінилося інвестування у нерухомість після року війни в Україні? Прогноз курсу валют (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про таке: Як заробітчани впливали на Україну до війни та впливають зараз? Прогноз курсу долара та євро на період з 30 березня до 5 квітня 2023 року.

Хто володіє компаніями на ринку азартних ігор і який у них прибуток — дослідження YouControl

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну, санкції проти фізичних та юридичних осіб та скасування податкових пільг змінили економічну ситуацію та вплинули на гральний бізнес в Україні. Аналітики R&D центру YouControl провели дослідження та виявили, хто володіє компаніями на ринку азартних ігор, який у них прибуток і скільки легальних бізнесів у цій сфері.