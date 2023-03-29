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29 березня 2023, 18:03 Читать на русском

Автопілот та запас ходу 540 км: Kia презентувала електрокросовер EV9 (фото)

Сьогодні, 29 березня, Kia розкрила всі деталі Kia EV9, свого першого трирядного електричного флагманського кросовера.

Сьогодні, 29 березня, Kia розкрила всі деталі Kia EV9, свого першого трирядного електричного флагманського кросовера.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниВеликий електрокросовер найближчим часом покажуть публіці на автосалонах у Сеулі та Нью-Йорку.
Фото: kianewscenter.com

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Великий електрокросовер найближчим часом покажуть публіці на автосалонах у Сеулі та Нью-Йорку. Він надійде у продаж у Південній Кореї у другому кварталі 2023 року, а на глобальний ринок вийде влітку.

Дизайн

У зовнішньому вигляді переважають грані та кути. Попри це, в авто непогано пропрацьована аеродинаміка — коефіцієнт лобового опору становить 0,28.

В кросовера тоненькі діодні фари та ліхтарі та 19-дюймові литі диски в базовій версії. У варіанті GT-Line колеса 21-дюймові, а дизайн авто дещо агресивніший. Кросовер побудований на платформі E-GMP.

Розміри

  • довжина — 5010 мм;
  • ширина — 1980 мм;
  • висота — 1755 мм;
  • колісна база — 3100 мм.

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Салон та комплектація

На передній панелі встановлені два великі вигнуті дисплеї. Kia EV9 запропонують у версіях на 6 та 7 місць, причому у шестимісному варіанті крісла другого ряду повертаються.

У базовій комплектації Kia EV9 є адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання у смузі, контроль «сліпих» зон та розпізнавання дорожніх знаків.

Серед додаткового обладнання будуть камери замість дзеркал, функція доступу до салону зі смартфона, система автоматичного паркування з дистанційним керуванням та автопілот третього рівня, що дозволяє не тримати руки на кермі.

Варто зазначити, що ці опції можна буде активувати дистанційно після покупки авто — для цього потрібно оформити спеціальну передплату.

Характеристики

Електрокросовер запропонують у трьох варіантах за потужністю:

  • RWD Standard — задній привід, один двигун, 215 к. с., 8,2 с до 100 км/год, батарея на 76,1 кВт∙год;
  • RWD Long Range — задній привід, один двигун, 204 к. с., 9,4 с до 100 км/год, батарея на 99,8 кВт∙год;
  • AWD — повний привід, два мотори, 380 к. с., 6 с до 100 км/год, батарея на 99,8 кВт∙год.

Для топової версії за підпискою можна буде збільшити крутний момент із 600 до 700 Н∙м — це скоротить час розгону до сотні до 5,3 с. Крім того, у 2025 з'явиться найпотужніший варіант Kia EV9 GT на 585 к. с.

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Запас ходу

Запас ходу поки оголошений тільки для 204-сильної версії - 541 км. Автовиробник обіцяє, що завдяки 800-вольтній архітектурі заряджання батареї у швидкому режимі на 45% займе 15 хвилин.

Вартість

Вартість Kia EV9 поки не назвали, але очікується, що базова версія коштуватиме майже $56 000, а повнопривідна — приблизно $70 000.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
bonv
bonv
29 березня 2023, 18:36
#
Такоє…
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0
Я Саня
Я Саня
29 березня 2023, 19:56
#
56000 мать твою тисяч доларів? За кіа в базовій версії?
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
29 березня 2023, 20:01
#
Замы резникова уже заказали по 3 штуки.
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