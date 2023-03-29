Автопілот та запас ходу 540 км: Kia презентувала електрокросовер EV9 (фото)

Сьогодні, 29 березня, Kia розкрила всі деталі Kia EV9, свого першого трирядного електричного флагманського кросовера.

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Великий електрокросовер найближчим часом покажуть публіці на автосалонах у Сеулі та Нью-Йорку. Він надійде у продаж у Південній Кореї у другому кварталі 2023 року, а на глобальний ринок вийде влітку.

Дизайн

У зовнішньому вигляді переважають грані та кути. Попри це, в авто непогано пропрацьована аеродинаміка — коефіцієнт лобового опору становить 0,28.

В кросовера тоненькі діодні фари та ліхтарі та 19-дюймові литі диски в базовій версії. У варіанті GT-Line колеса 21-дюймові, а дизайн авто дещо агресивніший. Кросовер побудований на платформі E-GMP.

Розміри

довжина — 5010 мм;

ширина — 1980 мм;

висота — 1755 мм;

колісна база — 3100 мм.

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Салон та комплектація

На передній панелі встановлені два великі вигнуті дисплеї. Kia EV9 запропонують у версіях на 6 та 7 місць, причому у шестимісному варіанті крісла другого ряду повертаються.

У базовій комплектації Kia EV9 є адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання у смузі, контроль «сліпих» зон та розпізнавання дорожніх знаків.

Серед додаткового обладнання будуть камери замість дзеркал, функція доступу до салону зі смартфона, система автоматичного паркування з дистанційним керуванням та автопілот третього рівня, що дозволяє не тримати руки на кермі.

Варто зазначити, що ці опції можна буде активувати дистанційно після покупки авто — для цього потрібно оформити спеціальну передплату.

Характеристики

Електрокросовер запропонують у трьох варіантах за потужністю:

RWD Standard — задній привід, один двигун, 215 к. с., 8,2 с до 100 км/год, батарея на 76,1 кВт∙год;

RWD Long Range — задній привід, один двигун, 204 к. с., 9,4 с до 100 км/год, батарея на 99,8 кВт∙год;

AWD — повний привід, два мотори, 380 к. с., 6 с до 100 км/год, батарея на 99,8 кВт∙год.

Для топової версії за підпискою можна буде збільшити крутний момент із 600 до 700 Н∙м — це скоротить час розгону до сотні до 5,3 с. Крім того, у 2025 з'явиться найпотужніший варіант Kia EV9 GT на 585 к. с.

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Запас ходу

Запас ходу поки оголошений тільки для 204-сильної версії - 541 км. Автовиробник обіцяє, що завдяки 800-вольтній архітектурі заряджання батареї у швидкому режимі на 45% займе 15 хвилин.

Вартість

Вартість Kia EV9 поки не назвали, але очікується, що базова версія коштуватиме майже $56 000, а повнопривідна — приблизно $70 000.