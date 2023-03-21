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21 березня 2023, 12:39 Читать на русском

Великі світові автовиробники вступають у цінову війну в Китаї через падіння продажів авто

Великі виробники автомобілів, такі як Ford, General Motors, BMW та Volkswagen слідуючи прикладу Tesla запропонували великі знижки для збільшення продажів у Китаї після скасування державних субсидій на електромобілі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Великі виробники автомобілів, такі як Ford, General Motors, BMW та Volkswagen слідуючи прикладу Tesla запропонували великі знижки для збільшення продажів у Китаї після скасування державних субсидій на електромобілі.
Фото: pixabay.com

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У грудні Китай скасував зниження податків і субсидій на електромобілі, які у 2021 році коштували країні близько $15 млрд.

Китай став найбільшим у світі ринком електромобілів і гібридів після запровадження субсидій у 2010 році. Хоча продажі цих транспортних засобів зросли на 23% за останні два місяці порівняно з роком раніше, цього було недостатньо, щоб компенсувати падіння на 30% покупок автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Деякі виробники електромобілів запровадили акції напередодні автосалону в Шанхаї, який пройде наступного місяця — з 18 до 27 квітня.

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Як знизились ціни

Ford знизив ціни на Mustang Mach-E приблизно на $6 тисяч, тоді як Cadillac CT5 від General Motors подешевшав на чверть.

Дилерський центр BMW у Гуанчжоу знизив вартість електричного i3 на $12 тисяч — до $51 тисячі.

Спільне підприємство Volkswagen з урядом Шанхаю скорочує вартість своїх 20 газових і електричних моделей на $2200−7300.

Нагадаємо

«Мінфін» раніше писав про те, що Tesla у лютому продала на 31,6% більше електромобілів китайського виробництва, ніж минулого року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
21 березня 2023, 13:07
#
Боротьба за клієнта продовжується:))) От ціни щось не дуже хочуть падати в Європі.
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