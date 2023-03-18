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18 березня 2023, 11:09 Читать на русском

Volkswagen обійшов Маска в гонці за дешеві електромобілі, показавши авто, яке планує продавати за 25 тисяч євро

Протягом багатьох років Ілон Маск говорив про плани Tesla представити більш доступний електромобіль, вартість якого становитиме $25 тисяч. Проте найдешевша Tesla — Model 3 наразі в США коштує від $42 990. Volkswagen продемонстрував концепт ID.2all — невеликий хетчбек з живленням від батареї, який компанія планує продавати за 25 тисяч євро ($26 600) або менше, коли його почнуть виробляти у 2026 році. Про це повідомляє Insider.

Протягом багатьох років Ілон Маск говорив про плани Tesla представити більш доступний електромобіль, вартість якого становитиме $25 тисяч.
Фото: Volkswagen AG

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Автомобіль за такою ціною стане величезним кроком вперед для ринку електромобілів. За даними Kelley Blue Book, у лютому в середньому новий електромобіль продавався за $58 385.

Характеристики

За даними Volkswagen, ID.2all має запас ходу близько 450 км, передній привід і один двигун потужністю 223 кінські сили. На відміну від багатьох попередників, які в одномоторному варіанті пропонували задній привід, компактніший ID.2all буде передньопривідним.

Розгін до 100 км/год займе менш як за 7 секунд. Проте максимальна швидкість електромобіля буде обмежена значенням 160 км/год.

Об'єм багажника 440 літрів можна буде збільшити до 1330 літрів за рахунок складання сидінь заднього ряду.

Інтер'єр

Фотографії інтер'єру демонструють мінімалістську кабіну з кількома кнопками та двома великими екранами. Педалі акселератора та гальма оформлені у вигляді кнопок Play та Stop/Pause.

Volkswagen не планує продавати майбутню модель у США. І це має сенс, оскільки ID. 2all було б важко продати американським покупцям, які більше віддають перевагу позашляховикам, а не маленьким хетчбекам, які залишаються популярними в Європі.

Це не найдешевший електрокар Volkswagen

За даними Carscoops, Volkswagen планує запропонувати в Європі та на інших ринках компактніший та дешевший електрокар ID.1, який стане свого роду електричним наступником Polo.

Його ціна в початковій комплектації не перевищить 20 тисяч євро, а батарея 57 кВт·год забезпечить запас ходу до 402 км за циклом WLTP.

Очевидно, цей хетчбек буде випускатися під марками Skoda і Cupra, які є дочірніми брендами Volkswagen.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
bonv
bonv
18 березня 2023, 12:08
#
Планує і продає - часто дві великі різниці.
+
+15
bonv
bonv
18 березня 2023, 12:09
#
Правила ведения бизнеса:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/147373/
+
0
neverice
neverice
18 березня 2023, 12:36
#
Не зовсім розумію, нащо вони роблять дуже малі машини. В Європі, вони якось ще користуються популярністю. Але тільки там. Ринок США з такими машинами не зайняти.
При цьому, потужності двигуна цілком достатньо для більшої машини. А розмір кузова на вартість не так щоб сильно і вливає, як і на вагу.
Тому, схоже, що вони банально не хочуть робити популярні форм-фактори електромобілів дешевими. Щоб продовжити цикл продажів своїх існуючих ДВС моделей.
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