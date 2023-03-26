Credit Suisse та UBS звинуватили у порушенні санкцій проти Росії

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

26 березня 2023, 11:12 Читать на русском

Credit Suisse та UBS звинуватили у порушенні санкцій проти Росії

Угода UBS Group із поглинання швейцарського банку Credit Suisse, що знаходиться на межі банкрутства, опинилася під загрозою через новий скандал. Міністерство юстиції США веде розслідування щодо цих двох банків у справі про ухилення від санкцій проти Росії. Американське відомство має з'ясувати, чи допомагали фінансові фахівці Credit Suisse та UBS російським олігархам ухилятися від накладених на них санкцій. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Угода UBS Group із поглинання швейцарського банку Credit Suisse, що знаходиться на межі банкрутства, опинилася під загрозою через новий скандал.
Фото: focus.ua

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому проти банків розпочали розслідування

Нещодавно уряд США почав активно розсилати судові повістки. Два найбільші швейцарські банки Credit Suisse та UBS також отримали повідомлення.

За даними Bloomberg, ці фінансові установи отримали запити ще до останньої кризи із Credit Suisse, коли його зголосився врятувати від банкрутства банк UBS шляхом проведення операції поглинання.

Два джерела Bloomberg, знайомі з розслідуванням Мін'юсту, повідомили, що американський уряд також розсилав судові повістки фахівцям великих банківських установ США.

Міністерство юстиції зосередилося на вивченні співробітництва окремих банківських співробітників із клієнтами з-поміж громадян Росії, проти яких запроваджено санкції. Під час розслідування проводиться моніторинг перевірок таких клієнтів протягом останніх кількох років. Мін'юст має намір визначити, чи ці банкіри порушували законодавство США.

У пресслужбах швейцарських банків UBS та Credit Suisse відмовилися коментувати цю новину. Цієї п'ятниці вранці фондовий ринок відреагував різким падінням акцій UBS на 7,68%. Очікується, що їхні котирування дещо відіграють різкий спад ціни до вечора.

Credit Suisse обслуговував російських олігархів

Розслідування проти Credit Suisse не стало сюрпризом. До 2022 року на піку свого розвитку швейцарська банківська установа управляла капіталом російських олігархів у загальному обсязі $60 млрд. За виконання цієї роботи банк отримував до $600 млн доходу щорічно.

У травні 2022 року, коли Credit Suisse довелося припинити співпрацю з олігархами з Росії, на його рахунках було $33 млрд російського походження. Тоді швейцарський банк UBS управляв удвічі меншою сумою капіталу багатих росіян.

Читайте: Через злиття Credit Suisse та UBS можуть звільнити десятки тисяч працівників об'єднаної групи — ЗМІ

Нагадаємо

Оперативна група KleptoCapture, створена американським Міністерством юстиції, активно займається розшуком на території США власності російських олігархів, які потрапили під міжнародні санкції.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами