Credit Suisse та UBS звинуватили у порушенні санкцій проти Росії

Угода UBS Group із поглинання швейцарського банку Credit Suisse, що знаходиться на межі банкрутства, опинилася під загрозою через новий скандал. Міністерство юстиції США веде розслідування щодо цих двох банків у справі про ухилення від санкцій проти Росії. Американське відомство має з'ясувати, чи допомагали фінансові фахівці Credit Suisse та UBS російським олігархам ухилятися від накладених на них санкцій. Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Чому проти банків розпочали розслідування

Нещодавно уряд США почав активно розсилати судові повістки. Два найбільші швейцарські банки Credit Suisse та UBS також отримали повідомлення.

За даними Bloomberg, ці фінансові установи отримали запити ще до останньої кризи із Credit Suisse, коли його зголосився врятувати від банкрутства банк UBS шляхом проведення операції поглинання.

Два джерела Bloomberg, знайомі з розслідуванням Мін'юсту, повідомили, що американський уряд також розсилав судові повістки фахівцям великих банківських установ США.

Міністерство юстиції зосередилося на вивченні співробітництва окремих банківських співробітників із клієнтами з-поміж громадян Росії, проти яких запроваджено санкції. Під час розслідування проводиться моніторинг перевірок таких клієнтів протягом останніх кількох років. Мін'юст має намір визначити, чи ці банкіри порушували законодавство США.

У пресслужбах швейцарських банків UBS та Credit Suisse відмовилися коментувати цю новину. Цієї п'ятниці вранці фондовий ринок відреагував різким падінням акцій UBS на 7,68%. Очікується, що їхні котирування дещо відіграють різкий спад ціни до вечора.

Credit Suisse обслуговував російських олігархів

Розслідування проти Credit Suisse не стало сюрпризом. До 2022 року на піку свого розвитку швейцарська банківська установа управляла капіталом російських олігархів у загальному обсязі $60 млрд. За виконання цієї роботи банк отримував до $600 млн доходу щорічно.

У травні 2022 року, коли Credit Suisse довелося припинити співпрацю з олігархами з Росії, на його рахунках було $33 млрд російського походження. Тоді швейцарський банк UBS управляв удвічі меншою сумою капіталу багатих росіян.

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Нагадаємо

Оперативна група KleptoCapture, створена американським Міністерством юстиції, активно займається розшуком на території США власності російських олігархів, які потрапили під міжнародні санкції.