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21 березня 2023, 15:16 Читать на русском

Через злиття Credit Suisse і UBS можуть звільнити десятки тисяч працівників обʼєднаної групи — ЗМІ

Поглинання швейцарського банку Credit Suisse найбільшим фінансовим холдингом UBS загрожує десяткам тисяч робочих місць. Про цепише Forbes із посиланням на Financial Times.

Поглинання швейцарського банку Credit Suisse найбільшим фінансовим холдингом UBS загрожує десяткам тисяч робочих місць.

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Що відомо

Після оголошення про угоду виконавчий директор UBS Ральф Хамерс сказав про плани скоротити витрати на $8 млрд на рік до 2027 року, з яких $6 млрд планується вивільнити від скорочення персоналу.

Звільнення можуть торкнутися третини зі 120 000 співробітників обʼєднаної банківської групи. Вони переважно стосуватимуться внутрішнього бізнесу та інвестиційного банку Credit Suisse, де задіяно 30 000 працівників, зазначає видання.

Співрозмовник FT зазначає, що близько 17 000 інвестиційних банкірів можуть втратити роботу, оскільки підрозділ буде практично ліквідовано.

Читайте:Швейцарський банк UBS купив Credit Suisse

На кінець 2022 року в банку Credit Suisse працювало близько 50 000 осіб, при цьому на початку нинішнього року вже 4000 з них скоротили.

Асоціація працівників швейцарських банків закликала керівництво Credit Suisse створити робочу групу для управління ризиком масового скорочення робочих місць.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що швейцарські банки UBS і Credit Suisse після переговорів, що тривали всі вихідні, домовилися про злиття. У ході операції Credit Suisse було оцінено в $3,2 млрд — це більш ніж удвічі нижче за ринкову капіталізацію банку на останніх торгах.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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yarg
yarg
21 березня 2023, 15:32
#
Да , тяжелый удар по швейцарии…
но , раньше нужно было думать.
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