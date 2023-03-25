НБУ занепокоєний можливим виходом RBI з ринку РФ шляхом обміну активів російської «дочки» на австрійський Сбербанк

Національний банк України занепокоєний можливою стратегією виходу Raiffeisen Bank International (RBI) з російського ринку шляхом обміну активів російського дочірнього банку на підсанкційний Сбербанк в Австрії. Про це пресслужба регулятора повідомила агентству «Інтерфакс-Україна».

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Згідно з повідомленням, наразі Сбербанк позбавлений можливості продовжувати свою діяльність у Європі у зв'язку з застосуванням обмежень, а активи банку заблоковані на виконання рішення ЄС.

НБУ наголосив, що власником Сбербанку є уряд РФ, тож заблоковані активи Сбербанку в Австрії — це активи держави-агресора, які мають бути предметом стягнення для подальшого використання на відновлення України.

Збитки Сбербанку в Австрії у зв'язку з припиненням діяльності — це зменшення дохідної частини російського держбюджету, який Росія використовує для фінансування війни в Україні, зазначив регулятор.

Читайте також: Raiffeisen Bank все ще не прийняв рішення про вихід з Росії попри заклики ЄЦБ

«З огляду на наведені аргументи такий „обмін“ між RBI та урядом РФ не витримує жодної критики — ані з точки зору санкційного регулювання (адже угода потребуватиме зняття обмежень, щонайменше частково), ані з точки зору справедливості. Погоджуючись на таку угоду, RBI рятує російський підсанкційний банк і позбавляє Україну можливості отримати репарації», — наголосили в НБУ.

Український центробанк додав, що рішення НАЗК про внесення Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни не матиме прямого впливу на роботу українського АТ «Райффайзен Банк».