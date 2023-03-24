Raiffeisen Bank все ще не прийняв рішення про вихід з Росії попри заклики ЄЦБ

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International все ще продовжує розгляд варіантів щодо майбутнього свого дочірнього банку в Росії, включно з виходом з нього. Про це речник RBI Крістоф Данц повідомив Укрінформу.

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«RBI розглядає всі стратегічні варіанти щодо майбутнього „Райффайзенбанку Росія“, включно з впорядкованим виходом з банку. Через складність ситуації, включаючи обмежувальні заходи, запроваджені російською федерацією, цей процес все ще триває», — прокоментував Данц питання про те, чи прийняла вже RBI рішення про вихід з РФ.

Він також додав, що російська дочка Raiffeisen Bank «практично припинила свою кредитну діяльність і скоротила обсяги кредитування приблизно на 30%».

Також Данц запевнив, що банк «суворо дотримується всіх чинних правових вимог Австрії та ЄС, які визнають територіальну, політичну та економічну цілісність України».

«Всупереч заявам у соціальних мережах, RBI не веде бізнесу на територіях Донецької та Луганської областей і Кримського півострова ні безпосередньо, ні через свої дочірні компанії», — заявили в австрійській банківській групі.

Речник банку також поінформував, що з початку війни Raiffeisen Bank International надавав масштабну гуманітарну допомогу Україні, при цьому не лише пряму фінансову допомогу у розмірі 20 млн євро, але й всебічну підтримку населенню в Україні та українським біженцям за кордоном.

«Райффайзен Банк в Україні «працює високопрофесійно в умовах воєнного часу, забезпечуючи стабільність банківської системи та виконуючи свої зобов'язання перед наглядовими органами, клієнтами та співробітниками», — додав Данц.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що, за даними Reuters, Європейський центральний банк тисне на Raiffeisen Bank International щодо виходу з Росії. Тиск з боку ЄЦБ з'явився після того, як Джеймс О'Брайен, високопосадовець з питань санкцій Державного департаменту США, під час візиту до Відня у лютому висловив занепокоєння щодо бізнесу банка у РФ.

Австрійський банк наразі є найважливішим західним банком у РФ, адже слугує рятувальним колом для платежів і забезпечує близько чверті європереказів в країну. Інші іноземні банки, такі як італійський UniCredit, також досі присутні в Росії.

У січні американський санкційний орган розпочав розслідування щодо Raiffeisen у зв'язку з його бізнесом у РФ, а саме — щодо потенційних порушень західних санкцій.