Мінюст США перевіряє, чи допомагали Credit Suisse та UBS російським олігархам уникати санкцій

Credit Suisse Group AG і UBS Group AG є одними з банків, які перебувають під пильною увагою в розслідуванні Міністерства юстиції США щодо того, чи допомагали вони російським олігархам ухилитися від санкцій. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, які знайомі з цим питанням.

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За словами джерел, швейцарські банки були включені в нещодавню хвилю повісток до суду, надісланих урядом США. Інформаційні запити були надіслані ще до кризи, яка охопила Credit Suisse і призвела до запропонованого UBS поглинання її конкурента.

Повістки також були надіслані працівникам деяких великих американських банків.

За словами одного з джерел, розслідування Міністерства юстиції зосереджені на тому, хто з банківських співробітників мав справу з клієнтами, які потрапили під санкції, і як ці клієнти перевірялися протягом останніх кількох років.

Credit Suisse і UBS відмовилися від коментарів.

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Обслуговування багатих росіян

До того, як повномасштабне російське вторгнення в Україну призвело до розширення санкцій, Credit Suisse був добре відомим тим, що обслуговував багатих росіян. На піку свого розвитку банк управляв понад $60 млрд російських клієнтів, які отримували від $500 до $600 млн доходу на рік.

На момент припинення роботи з окремими російськими клієнтами в травні минулого року Credit Suisse тримав для них близько $33 млрд, що на 50% більше, ніж UBS, попри більший бізнес останнього з управління капіталом.

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Розслідування американських регуляторів може змусити UBS додатково перевірити список клієнтів свого меншого конкурента після екстреного поглинання.