Українська бізнес-еліта тримала у швейцарському Credit Suisse мільярди доларів — Forbes

Обсяги вкладень українців у проблемному швейцарському банку Credit Suisse оцінюються в кілька мільярдів доларів . Про це повідомляє Forbes Ukraine із посиланням на українських wealth-менеджерів та джерело у самому Credit Suisse.

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Директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина зазначив, що Credit Suisse був популярним серед заможних людей в Україні.

У витоку Suisse Secrets, на якому базуються матеріали розслідування Проєкту розслідування корупції та організованої злочинності (OСCRP), фігурує 30 000 клієнтів банку, що мали там рахунки у різний час у період з 1950-х. 2500 з них — громадяни України, у тому числі найбагатші українці.

На момент фактичного краху установи та новин про її поглинання конкурентом UBS на рахунках у Credit Suisse могло бути близько $1−2 млрд грошей українських вкладників, припускає Щербина.

«Швейцарські банкіри знайомі з учасниками усіх списків українського Forbes», — каже на правах анонімності співрозмовник Forbes серед менеджерів Credit Suisse.

Співрозмовник із Credit Suisse не став називати точні обсяги коштів, які тримали багаті українці у проблемному швейцарському банку, однак оцінив їх у «кілька мільярдів доларів», що сходиться з оцінкою Щербини.

Весь wealth management бізнес установи обчислюється десятками мільярдів. Суттєва частина цих грошей належить бізнесменам та просто заможним людям зі Східної Європи, РФ, Азії та інших регіонів, що розвиваються.

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За словами Щербини, банк досі входить до топ-3 на українському ринку wealth-management, його найближчі конкуренти у боротьбі за гроші багатих громадян постсоціалістичної Європи — теж швейцарські UBS та Julius Baer.

Співрозмовник серед менеджерів Credit Suisse уточнив, що квиток до клубу клієнтів великого швейцарського банку коштує від мільйона франків (або доларів чи євро), а середній чек активів під управлінням Credit Suisse на одного заможного клієнта складає 10 млн франків.

Хто з відомих українців тримав гроші в Credit Suisse

У різний час рахунки у Credit Suisse мали бізнесмени Рінат Ахметов, Ігор Коломойський та його близькі, Валерій Хорошковський, Олег Бахматюк і Павло Фукс.

Також у списку ексочільник держфіскальної служби Роман Насіров, приватний митний брокер Орест Фірманюк, який у 2021 році потрапив під санкції РНБО, як один з десяти топ-контрабандистів та премʼєр-міністр часів президента Кучми Павло Лазаренко.

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За словами фінансового аналітика ICU Михайла Демківа, Credit Suisse управляв клієнтськими активами на понад $1 трлн. Йдеться про цінні папери та інші активи, які знаходилися не на балансі банку, а у власності його клієнтів. Сама установа заробляла комісію за інвестування цих коштів.

Що буде з коштами

Менеджер Credit Suisse запевняє, що клієнтам банку не варто перейматися за свої гроші.

«Я думаю, що підтримувати усі операції у звичайному режимі буде пріоритетною задачею, адже це іміджева історія», — заявив він.