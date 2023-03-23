Головне за четвер: Raiffeisen Bank у списку спонсорів війни, криза в банках та пенсії в Україні

Вчора ФРС знову підвищила ключову ставку — на 0,25 в.п., до діапазону 4,75−5%. Хоча багато хто сподівався, що регулятор не зважиться на це в умовах банківської кризи. Виступ глави ФРС Джерома Пауелла пояснив таке рішення: регулятор вважає американську банківську систему стабільною. А наскільки стабільною є українська банківська система? — «Мінфін» розповість, як на це запитання відповіли професіонали та прості клієнти банків.

НАЗК внесло Raiffeisen Bank до переліку спонсорів війни

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Якими мають бути пенсії в Україні: Конституційний суд ухвалив рішення

В Україні розмір пенсійної виплати не може бути нижчим за розмір прожиткового мінімуму. Таке рішення ухвалив Конституційний Суд України (КСУ)

Як заробітчани впливали на Україну до війни та як впливають сьогодні? Прогноз курсу (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про таке: Як заробітчани впливали на Україну до війни та впливають зараз? Прогноз курсу долара та євро на період з 23 по 29 березня 2023 року.

Проєкт Arbitrum нарешті стартує: що це таке і чому його називають аірдропом року

Сьогодні, 23 березня, найбільший проект масштабування Ethereum запускає власний актив. Пояснюємо, чому довкола цієї події був такий ажіотаж, і як цим можуть скористатися криптомани.

Для айтішних ФОПів легалізували електронні гроші: що з цим не так

Законодавець прирівняв електронні гроші у розрахунках із ФОП-IT до звичайних. Що це означає, і які ризики, розповів Сергій Брояков, радник податкової та бухгалтерської практики компанії Bona Lex.