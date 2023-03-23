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23 березня 2023, 16:36 Читать на русском

Банк Англії підвищив ставку одинадцятий раз поспіль

Банк Англії 23 березня підвищив процентну ставку на 25 базисних пунктів — до 4,25%. Про це повідомив регулятор у пресрелізі. Регулятор підвищив ставку в одинадцяте поспіль, в результаті та досягла максимального рівня з 2008 року, коли вона становила 4,5%.

Банк Англії 23 березня підвищив процентну ставку на 25 базисних пунктів — до 4,25%.
Фото: depositphotos

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Очікування економістів

Рішення Банку Англії співпало з прогнозом опитаних Bloomberg економістів, які й очікували, що регулятор підвищить базову процентну ставку за кредитами на 25 б.п. — до 4,25%.

Посилювати грошово-кредитну політику Банк Англії розпочав у грудні 2021 року. На двох минулих засіданнях він підвищив ставку на 50 б.п., а попереднє підвищення становило 75 б.п. Наступне засідання відбудеться 11 травня 2023 року.

Банк Англії встановлює грошово-кредитну політику задля досягнення цільового рівня інфляції 2%, щоб підтримувати зростання економіки та рівня зайнятості. У лютому 2023 року річна інфляція у Великій Британії прискорилася до 10,4% порівняно з 10,1% у січні. Рекордна у XXI столітті інфляція була зафіксована у Великій Британії у жовтні 2022 року на рівні 11,1% — це максимум за 41 рік.

Ставка ФРС

Рішення підняти ставку Банку Англії послідувало за підвищенням процентної ставки ФРС США. Після дводенного засідання 21−22 березня американський регулятор підняв ставку за федеральними позиками на 25 б.п. — до 4,75−5%, щоб стримати інфляцію. Зростання індексу споживчих цін (CPI) у США за підсумками лютого 2022 року склало 6% у річному обчисленні. ФРС використовує грошово-кредитну політику задля досягнення інфляції мети 2%.

Ставка ЄЦБ

Європейський центральний банк минулого тижня підвищив ставки на 50 б.п., до 3,5% річних, незважаючи на проблеми довкола швейцарського банку Credit Suisse. Це шосте підвищення ставки поспіль.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
23 березня 2023, 16:44
#
Скоро будет как у нас — 25
+
0
Rumatha
Rumatha
23 березня 2023, 16:52
#
Ага, у наших учатся — в сентябре прошлого года запретили обращение старых банкнот
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