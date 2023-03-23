Банк Англії підвищив ставку одинадцятий раз поспіль

Рішення Банку Англії співпало з прогнозом опитаних Bloomberg економістів, які й очікували, що регулятор підвищить базову процентну ставку за кредитами на 25 б.п. — до 4,25%.

Посилювати грошово-кредитну політику Банк Англії розпочав у грудні 2021 року. На двох минулих засіданнях він підвищив ставку на 50 б.п., а попереднє підвищення становило 75 б.п. Наступне засідання відбудеться 11 травня 2023 року.

Банк Англії встановлює грошово-кредитну політику задля досягнення цільового рівня інфляції 2%, щоб підтримувати зростання економіки та рівня зайнятості. У лютому 2023 року річна інфляція у Великій Британії прискорилася до 10,4% порівняно з 10,1% у січні. Рекордна у XXI столітті інфляція була зафіксована у Великій Британії у жовтні 2022 року на рівні 11,1% — це максимум за 41 рік.

Ставка ФРС Рішення підняти ставку Банку Англії послідувало за підвищенням процентної ставки ФРС США. Після дводенного засідання 21−22 березня американський регулятор підняв ставку за федеральними позиками на 25 б.п. — до 4,75−5%, щоб стримати інфляцію. Зростання індексу споживчих цін (CPI) у США за підсумками лютого 2022 року склало 6% у річному обчисленні. ФРС використовує грошово-кредитну політику задля досягнення інфляції мети 2%. Читайте: ФРС не помітила кризи в банках: чи бачать її провісники в Україні аналітики та читачі Ставка ЄЦБ