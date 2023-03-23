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23 березня 2023, 9:16 Читать на русском

Інфляція у Великій Британії прискорилася до 10,4%

Інфляція у Великій Британії за підсумками лютого прискорилася до 10,4% у річному обчисленні з 10,1% місяцем раніше. Про це свідчать дані Національного статистичного управління (ONS).

Інфляція у Великій Британії за підсумками лютого прискорилася до 10,4% у річному обчисленні з 10,1% місяцем раніше.
Фото: glavcom.ua

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Зростання річної інфляції відбулося внаслідок зростання споживчих цін у лютому на 1,1% за місяць порівняно із зростанням на 0,8% у січні.

Несподіване зростання

Прискорення зростання цін виявилося несподіваним: Банк Англії та економісти, опитані Reuters, прогнозували, що індекс споживчих цін у лютому знизиться до 9,9% і далі відійде від 41-річного максимуму в 11,1%, зафіксованого за підсумками жовтня 2022 року.

«Дані щодо інфляції безперечно значно підвищують ймовірність того, що ми побачимо підвищення ставки [Банку Англії]. Це був дуже високий показник», — заявила Франческо Песоле, валютний стратег ING агентству.

Головний економіст ONS Грант Фітцнер зазначив, коментуючи нові дані про зростання цін, що інфляція «прискорилася в лютому, в основному через зростання цін на алкоголь у пабах та ресторанах», після того, як було припинено січневі знижки на джин, віскі та деякі сорти. пива.

Вищі ціни на алкогольні напої додали 0,17 п. п. до річного рівня інфляції в лютому, тоді як частку продуктів харчування та безалкогольних напоїв припало 0,15 п. п. Вони подорожчали за рік на 18,2% що стало найвищим показником із 1977 року.

«Ціни на продукти харчування, особливо на деякі салати та овочі, та безалкогольні напої зросли до найвищого рівня більш ніж за 45 років, оскільки високі витрати на електроенергію та погана погода в деяких частинах Європи призвели до дефіциту та нормування», — зазначив Фітцнер.

Базовий індекс споживчих цін, який не включає енергію, продукти харчування, алкоголь та тютюн, зріс до 6,2% із 5,8% у січні замість прогнозованого зниження до 5,7%. Ціни у сфері послуг зросли на 6,6% проти 6,0% на місяць раніше.

Нагадаємо

Інфляція у Великій Британії вп'ятеро перевищує цільовий показник стабільності цін Банку Англії на рівні 2%. Вона також вища, ніж у всіх інших країнах G7. При цьому в США річна інфляція в лютому знизилася до 6% з пікового значення 9,1%, у країнах єврозони вона сповільнилася до 8,5% з піку 10,6%.

Міністр фінансів Великобританії Джеремі Хант із цього приводу заявив, що зниження інфляції не є неминучим і само собою зрозумілим. «Тому ми маємо дотримуватися нашого плану скоротити її вдвічі цього року», — наголосив він.

Джерело: Мінфін
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