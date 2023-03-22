Індекс жадібності та страху значно зростає

Станом на 21 березня Індекс жадібності та страху досяг значення 68, що є найвищим показником з листопада 2021 року, коли курс BTC складав $69 000. Про це повідомляє Bitcoinmagazine.ua.

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Більшість інвесторів стають дедалі оптимістичнішими внаслідок стрімкого відновлення ринкової вартості біткоїна від початку 2023 року. З січня зростання становить понад 66%, що свідчить про перехід до бичачого ринку.

Значення індексу в 68 відбиває те, що більшість учасників ринку очікують подальшого зростання курсу BTC та поспішають накопичити додаткові запаси. Спостерігаються також певні прояви FOMO — страху втрачених можливостей з інвестування в актив, що стрімко дорожчає.

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Що відбувається

Останні тижні також охарактеризувалися кризою у банківській системі та банкрутством трьох банків: Silvergate, Silicon Valley та Signature Bank. Колапс Silicon Valley став другим найбільшим банкрутством банку в історії після Washington Mutual у 2008 році.

За таких умов Федеральна резервна система (ФРС) змушена переглянути свою грошово-кредитну політику. Завтра буде прийнято рішення про нову базову процентну ставку. Очікується, що вона або залишиться на теперішньому рівні, або підвищиться на 25 б. п. Через поступову відмову від стримувальної політики попит на BTC стрімко зростає.