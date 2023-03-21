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21 березня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за вівторок: Кредитування бізнесу, збільшення бюджету на оборону та макрофінансова допомога від ЄС

27% річних і вище: як банки кредитуватимуть великий та малий бізнес у 2023 році

Банківське кредитування сильно постраждало від війни. Багато фінустанов скорочували/згортали свої програми з об'єктивних причин, насамперед у зонах окупації та бойових дій. Частка неповернень із березня по грудень минулого року підскочила з 31,5% до 42,9% кредитного портфеля юросіб. Найсильніше кредитування скоротилося в роздріб — на 32,9% (до 134,3 млрд грн). «Мінфін» з'ясував у банків, як вони фінансували бізнес 2022 року, а головне — що збираються запропонувати нашим підприємствам у 2023-му.

Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 5,6 мільярда

На аукціоні 21 березня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 5,60 млрд грн, що на 2,88 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 2,72 млрд грн.

Рада ухвалила рішення виділити 518 мільярдів на оборону

Верховна Рада ухвалила загалом зміни до державного бюджету (законопроєкт № 9105). Закон передбачає збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн, з яких 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки та оборони.

Скільки коштів потрібно Україні. Репарації від Росії. Прогноз курсу долара в Україні на 2023 рік (відео)

У цьому відео Олексій Козирєв та Олексій Кущ говорять про фінансову допомогу Україні, чи варто брати кредити у МВФ чи уряду країн безпосередньо, репарації та яким буде курс долара в Україні у 2023 році.

З початку року банки заробили 21,5 мільярда чистого прибутку

21,5 млрд грн чистого прибутку отримали платоспроможні банки у січні-лютому 2023 року, що у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року — 9,9 млрд грн.

Україна отримала 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги від ЄС

У вівторок, 21 березня, Україна отримала 1,5 млрд євол в рамках масштабної Програми макрофінансової допомоги від ЄС.

Джерело: Мінфін
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