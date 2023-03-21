Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 5,6 мільярда

На аукціоні 21 березня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 5,60 млрд грн, що на 2,88 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 2,72 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

21 березня Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

39,45 млн грн під 18,50% із погашенням 14 лютого 2024 року;

64,53 млн грн під 19,00% із погашенням 26 червня 2024 року;

2,35 млрд грн під 19,70% із погашенням 6 серпня 2025 року.

В іноземній валюті:

$86,01 млн під 4,25% з погашенням 14 вересня 2023 року.

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Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.