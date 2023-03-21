21,5 млрд грн чистого прибутку отримали платоспроможні банки у січні-лютому 2023 року, що у 2,2 раза більше, ніж у аналогічному періоді минулого року — 9,9 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
З початку року банки заробили 21,5 мільярда чистого прибутку
►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Доходи банків зросли на 33% у порівнянні з результатом січня-лютого 2022 року і становили 65,8 млрд грн, витрати — на 12% до 44,3 млрд грн.
Читайте: Топ-10 найбільш прибуткових банків за 11 місяців 2022 року
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що 14,7 млрд грн чистого прибутку отримали платоспроможні банки в січні 2023 року, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року — 7,1 млрд грн.
Рейтинг стійкості банків: вперше за 4 роки змінився лідер
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 2