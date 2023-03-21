З початку року банки заробили 21,5 мільярда чистого прибутку

21,5 млрд грн чистого прибутку отримали платоспроможні банки у січні-лютому 2023 року, що у 2,2 раза більше, ніж у аналогічному періоді минулого року — 9,9 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Доходи банків зросли на 33% у порівнянні з результатом січня-лютого 2022 року і становили 65,8 млрд грн, витрати — на 12% до 44,3 млрд грн.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що 14,7 млрд грн чистого прибутку отримали платоспроможні банки в січні 2023 року, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року — 7,1 млрд грн.