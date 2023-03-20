Власники облігацій Credit Suisse на $17 млрд розорилися внаслідок поглинання UBS — ЗМІ

Що відомо

У межах історичної угоди між банками швейцарський фінансовий регулятор Finma розпорядився списати до нуля додаткові облігації Credit Suisse першого рівня (AT1) на суму 16 млрд швейцарських франків.

Credit Suisse заявив, що був проінформований про рішення регулятора, коли обмірковував остаточні деталі свого поглинання UBS вартістю 3 млрд швейцарських франків, про яке було оголошено ввечері в неділю, 19 березня, після декількох днів інтенсивних переговорів.

«Надзвичайна державна підтримка призведе до повного списання номінальної вартості всіх акцій AT1 Credit Suisse на суму близько 16 млрд швейцарських франків і, таким чином — до збільшення основного капіталу», — сказав Finma.

Але кілька людей, які брали участь у переговорах щодо угоди, заявили, що списання AT1, ймовірно, призведе до розпродажу боргових зобовʼязань інших банків.

Один банкір сказав, що це рішення може призвести до «кошмару» на європейських боргових ринках, особливо з урахуванням того, що власники облігацій зазнають серйозніших збитків, ніж акціонери Credit Suisse.

AT1 були запроваджені в межах регулятивних реформ після глобальної фінансової кризи, які підштовхнули банки до підвищення рівня свого капіталу.

Угода з Credit Suisse перегукується із поглинанням постраждалого іспанського кредитора Banco Popular у 2017 році, коли облігації банку AT1 були знищені для порятунку європейського банку.

Нагадаємо

Швейцарські банки UBS і Credit Suisse після переговорів, що тривали всі вихідні, домовилися про злиття. У ході операції Credit Suisse було оцінено в $3,2 млрд — це більш ніж удвічі нижче за ринкову капіталізацію банку на останніх торгах.