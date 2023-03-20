Власники облігацій Credit Suisse на $17 млрд розорилися внаслідок поглинання UBS — ЗМІ

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобирж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

20 березня 2023, 11:38 Читать на русском

Власники облігацій Credit Suisse на $17 млрд розорилися внаслідок поглинання UBS — ЗМІ

Власники облігацій Credit Suisse на $17 млрд втратять свої інвестиції після поглинання банком UBS, що, як очікується, викличе хвилювання на європейських боргових ринках. Про це пише Forbes з посиланням на Financial Times.

Власники облігацій Credit Suisse на $17 млрд втратять свої інвестиції після поглинання банком UBS, що, як очікується, викличе хвилювання на європейських боргових ринках.
Фото: currency.com

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

У межах історичної угоди між банками швейцарський фінансовий регулятор Finma розпорядився списати до нуля додаткові облігації Credit Suisse першого рівня (AT1) на суму 16 млрд швейцарських франків.

Credit Suisse заявив, що був проінформований про рішення регулятора, коли обмірковував остаточні деталі свого поглинання UBS вартістю 3 млрд швейцарських франків, про яке було оголошено ввечері в неділю, 19 березня, після декількох днів інтенсивних переговорів.

«Надзвичайна державна підтримка призведе до повного списання номінальної вартості всіх акцій AT1 Credit Suisse на суму близько 16 млрд швейцарських франків і, таким чином — до збільшення основного капіталу», — сказав Finma.

Але кілька людей, які брали участь у переговорах щодо угоди, заявили, що списання AT1, ймовірно, призведе до розпродажу боргових зобовʼязань інших банків.

Один банкір сказав, що це рішення може призвести до «кошмару» на європейських боргових ринках, особливо з урахуванням того, що власники облігацій зазнають серйозніших збитків, ніж акціонери Credit Suisse.

AT1 були запроваджені в межах регулятивних реформ після глобальної фінансової кризи, які підштовхнули банки до підвищення рівня свого капіталу.

Угода з Credit Suisse перегукується із поглинанням постраждалого іспанського кредитора Banco Popular у 2017 році, коли облігації банку AT1 були знищені для порятунку європейського банку.

Нагадаємо

Швейцарські банки UBS і Credit Suisse після переговорів, що тривали всі вихідні, домовилися про злиття. У ході операції Credit Suisse було оцінено в $3,2 млрд — це більш ніж удвічі нижче за ринкову капіталізацію банку на останніх торгах.

Деталі угоди

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
20 березня 2023, 11:44
#
Цікаво-о…
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
20 березня 2023, 11:54
#
Лутше синичка в руке, чем журавевель в небе.
+
0
preyvanamor
preyvanamor
20 березня 2023, 13:00
#
Хвилювання? які хвилювання? ви про що?
16 списали, але перед цим видали кредиту на 50 + 100 «гарантує» держ. банк.
16 списали і 150 надрукували! акції юбс певно поставлять нові історичні вершини до кінця цього року.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають orsha5, vt313, Максим Михайловский и 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами