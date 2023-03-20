Нова Пошта до кінця березня відкриє ще 10 відділень в Польщі

Логістична компанія Нова пошта до кінця березня відкриє 10 відділень у Польщі (Nova Post Polska), збільшивши загальну кількість відділень у країні до 30, а до кінця червня — до 50. Про це розповів CEO Nova Post Polska Дмитро Вергун агентству « Інтерфакс-Україна ».

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Нові відділення

«До кінця березня плануємо відкрити ще 10 нових. Зокрема в Ольштині, Радомі, Кельце, Ополі, Ченстхові, Бєльсько-Бялі. Уже 27 березня відкриються відділення в Єленя-Гура та Білосток. Таким чином, усі 16 воєводств будуть охоплені в червні», — сказав Вергун.

За його словами, до кінця червня в Польщі буде 50 відділень, зокрема у середньостроковій перспективі у Варшаві з'являться близько 10 відділень, а до кінця року буде 15.

Він додав, що всі відділення прийматимуть відправлення до 100 кілограмів.

Додається, загалом із 3 жовтня компанія запустила 20 відділень, зокрема 6 у Варшаві. Також компанія отримала офіційний документ, який надає їй офіційний статус поштового оператора в Польщі.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Нова Поштапланує до кінця року значно збільшити свою присутність на європейському ринку.