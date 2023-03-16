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16 березня 2023, 14:03 Читать на русском

Нова програма МВФ для України становитиме $15,6 мільярда — Financial Times

Міжнародний валютний фонд знаходиться на завершальній стадії розробки нової програми кредитування для України, яка передбачає $15,6 млрд. Про це повідомляє Financial Times.

Міжнародний валютний фонд знаходиться на завершальній стадії розробки нової програми кредитування для України, яка передбачає $15,6 млрд.
Фото: pixabay.com

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Програма МВФ

Тривалість програми буде розрахована на чотири роки.

У початкових обговореннях між представниками МВФ та України розмір програми обговорювався на рівні від $14 до $16 млрд. Торік МВФ виділив Україні $2,7 млрд екстреного фінансування.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, в Національному банку розповіли, на яку програму з МВФ розраховує Україна.

В лютому директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї заявила, що Україні у 2023 році потрібно буде від $40 млрд до $48 млрд фінансової підтримки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
MrDean
MrDean
16 березня 2023, 16:04
#
Я надеюсь люди которые читают это осознают уровень п*здеца с таким уровнем крдитования.
+
+15
R S
R S
16 березня 2023, 20:51
#
Люди, которые это осознают — не имеют отношения (и влияния) к принятию таких решений.
А власть, которая принимает такие решения — временщики, которые эти долги отдавать не будут. С этими долгами будет разъёб…ся какая-то власть после них, а оплачивать долги будет, как и всегда, народ.
Всё это старо, как мир…
+
0
Faraday
Faraday
16 березня 2023, 21:30
#
Вы госдолг США видели?
+
0
MrDean
MrDean
16 березня 2023, 22:05
#
Вопрос. Чем отличаеться США от Украины?
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