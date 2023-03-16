Нова програма МВФ для України становитиме $15,6 мільярда — Financial Times

Міжнародний валютний фонд знаходиться на завершальній стадії розробки нової програми кредитування для України, яка передбачає $15,6 млрд. Про це повідомляє Financial Times.

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Програма МВФ

Тривалість програми буде розрахована на чотири роки.

У початкових обговореннях між представниками МВФ та України розмір програми обговорювався на рівні від $14 до $16 млрд. Торік МВФ виділив Україні $2,7 млрд екстреного фінансування.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, в Національному банку розповіли, на яку програму з МВФ розраховує Україна.

В лютому директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї заявила, що Україні у 2023 році потрібно буде від $40 млрд до $48 млрд фінансової підтримки.