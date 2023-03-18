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18 березня 2023, 13:10 Читать на русском

НБУ зобов’язав банки розкривати інформацію про клієнтів, які мають зв’язки з Росією

Національний банк зобов’язав банки виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк зобов’язав банки виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України.
Фото: bank.gov.ua

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Регулятор у постанові «Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України» від 16 березня визначив категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією.

«Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором», — йдеться в повідомленні.

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У НБУ впевнені, що збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
18 березня 2023, 13:12
#
Ещё один шаг к очищению
украинского экономического
пространства от российского
бизнеса и влияния…
+
0
bonv
bonv
18 березня 2023, 17:47
#
І добре. Серіал слуга народу на росії. Гроші на крові? ©
+
0
bonv
bonv
18 березня 2023, 19:09
#
Головні гріхи росіян за останні 30 років.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/188602/
+
0
matroskin
matroskin
18 березня 2023, 20:17
#
Чергова видумка в українському стилі.
Про які звязки йде мова, кожен вирішує сам.
Перекази в рф заблоковані ще в лютому 22, виходить що банки мають встановлювати родинні зв’язки, чи може здавати тих хто платить російському облгазу за російський газ.
Корочше «злодії» всі, просто не до всих дійшли руки.
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