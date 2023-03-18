НБУ зобов’язав банки розкривати інформацію про клієнтів, які мають зв’язки з Росією

Національний банк зобов’язав банки виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Регулятор у постанові «Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України» від 16 березня визначив категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією.

«Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором», — йдеться в повідомленні.

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У НБУ впевнені, що збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку.