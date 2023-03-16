Credit Suisse звернувся за підтримкою до Центробанку Швейцарії

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Вартість кредитних дефолтних свопів (CDS), що оцінюють ймовірність неплатоспроможності Credit Suisse, майже втричі перевищила рівень, що спостерігався під час світової фінансової кризи 2008 року.

Всього за кілька годин до цього голова ради директорів Credit Suisse Аксель Леманн заявив, що банк має сильний баланс і мови про те, що йому може бути потрібна допомога держави, немає. Про це він сказав на фінансовій конференції у Саудівській Аравії.

За іронією долі саме саудівський акціонер швейцарського банку спровокував у середу обвал його котирувань (хоча проблеми переслідують Credit Suisse вже давно, за два з невеликим роки його акції впали на 82% — і це до сьогоднішнього обвалу). Saudi National Bank, який у 2022 р. придбав 10% акцій Credit Suisse і допоміг залучити до капіталу 4 млрд швейцарських франків, виключив надання додаткової фінансової підтримки.

Після цього котирування полетіли вниз, і ринкова вартість банку впала нижче за 7 млрд франків.

Нагадаємо

У вівторок Credit Suisse повідомив, що його аудитор PwC знайшов «суттєві слабкі місця» у системі контролю фінансової звітності банку. Минулого тижня він відклав публікацію річного звіту після того, як Комісія з цінних паперів та бірж США потребувала надати додаткові відомості про виявлені проблеми.

Вартість однорічних CDS (ринкової страховки від дефолту за однорічними борговими зобов'язаннями банку) підскочила в середу з 200 до 800 пунктів. Це в 14 з лишком разів вище за середнє значення за 20 років. У 2008 році вартість таких свопів не перевищувала 300 пунктів.

Ціни доларових облігацій Credit Suisse із різними термінами погашення впали до 65−73% від номіналу.

«Втручання Національного банку Швейцарії та надання їм фінансової підтримки виглядає неминучим, — сказав FT Октавіо Марензі, аналітик Opimas. — Він та уряд чудово усвідомлюють, що крах Credit Suisse або навіть будь-які втрати вкладників підірвуть репутацію Швейцарії як світового фінансового центру».

Європейський центробанк попросив банки регіону повідомити про їхні ризики, пов'язані з Credit Suisse, сказало FT джерело, яке знає про це. Так само зробили Міністерство фінансів та Федеральна резервна система США, повідомило джерело Bloomberg.