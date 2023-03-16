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16 березня 2023, 10:15 Читать на русском

Credit Suisse звернувся за підтримкою до Центробанку Швейцарії

Credit Suisse попросив Нацбанк Швейцарії публічно підтримати його після того, як його акції впали в середу на 31%. Про це розповіли Financial Times джерела.

Credit Suisse попросив Нацбанк Швейцарії публічно підтримати його після того, як його акції впали в середу на 31%.
Фото: depositphotos.com

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Що відомо

Вартість кредитних дефолтних свопів (CDS), що оцінюють ймовірність неплатоспроможності Credit Suisse, майже втричі перевищила рівень, що спостерігався під час світової фінансової кризи 2008 року.

Всього за кілька годин до цього голова ради директорів Credit Suisse Аксель Леманн заявив, що банк має сильний баланс і мови про те, що йому може бути потрібна допомога держави, немає. Про це він сказав на фінансовій конференції у Саудівській Аравії.

За іронією долі саме саудівський акціонер швейцарського банку спровокував у середу обвал його котирувань (хоча проблеми переслідують Credit Suisse вже давно, за два з невеликим роки його акції впали на 82% — і це до сьогоднішнього обвалу). Saudi National Bank, який у 2022 р. придбав 10% акцій Credit Suisse і допоміг залучити до капіталу 4 млрд швейцарських франків, виключив надання додаткової фінансової підтримки.

Після цього котирування полетіли вниз, і ринкова вартість банку впала нижче за 7 млрд франків.

Нагадаємо

У вівторок Credit Suisse повідомив, що його аудитор PwC знайшов «суттєві слабкі місця» у системі контролю фінансової звітності банку. Минулого тижня він відклав публікацію річного звіту після того, як Комісія з цінних паперів та бірж США потребувала надати додаткові відомості про виявлені проблеми.

Вартість однорічних CDS (ринкової страховки від дефолту за однорічними борговими зобов'язаннями банку) підскочила в середу з 200 до 800 пунктів. Це в 14 з лишком разів вище за середнє значення за 20 років. У 2008 році вартість таких свопів не перевищувала 300 пунктів.

Ціни доларових облігацій Credit Suisse із різними термінами погашення впали до 65−73% від номіналу.

«Втручання Національного банку Швейцарії та надання їм фінансової підтримки виглядає неминучим, — сказав FT Октавіо Марензі, аналітик Opimas. — Він та уряд чудово усвідомлюють, що крах Credit Suisse або навіть будь-які втрати вкладників підірвуть репутацію Швейцарії як світового фінансового центру».

Європейський центробанк попросив банки регіону повідомити про їхні ризики, пов'язані з Credit Suisse, сказало FT джерело, яке знає про це. Так само зробили Міністерство фінансів та Федеральна резервна система США, повідомило джерело Bloomberg.

Активи Credit Suisse становили на кінець 2022 $580 млрд, тоді як у SVB — $209 млрд на березень. Крах SVB, який мав депозити на $175 млрд, став другим за масштабами в банківській історії США, а Signature Bank, який влада закрила в неділю, — третьою ($110,4 млрд активів та $88,6 — депозитів).

З проблем цих банків почався обвал на світових фондових ринках: акції банків, що входять до європейського індексу Stoxx 600, за останній тиждень впали на 16%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 10

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0
Игорь УА
Игорь УА
16 березня 2023, 10:27
#
Тушить я так понимаю будут как и в 2008 м, заваливать рынок «напечатанными» деньгами?
+
0
yarg
yarg
16 березня 2023, 10:36
#
А какие еще бывают деньги ?
и , да , банку ценой 7 миллиардов дали рефинанс 50 миллиардов. И никто в швейцарии не вопит «зрада!!!» . странно , да ?
+
+30
Игорь УА
Игорь УА
16 березня 2023, 10:45
#
А двузначную инфляцию потом опять нам выхаркивать?
+
0
yarg
yarg
16 березня 2023, 10:50
#
А вы гражданин швейцарии ? тогда — да.
+
+60
Игорь УА
Игорь УА
16 березня 2023, 10:51
#
Я гражданин Украины, который на себе уже ощущает двузначную инфляцию доллара и евро.
+
+45
yarg
yarg
16 березня 2023, 11:04
#
Вас просто убедили в низкой инфляции доллара и евро. И вы поверили. Но на самом деле — небыло там никакой низкой инфляции (кроме периода 90-х и нулевых)
Почитайте детективы Чейза и удивитесь — зарплата 5 долларов в неделю была неплохой. И это было совсем недавно. А сейчас американцы жалуются что и 4−5 тысяч в месяц — не хватает для жизни.
+
+45
bonv
bonv
16 березня 2023, 10:45
#
Банкам довіри немає:))) 3л:)))
+
0
Archebald
Archebald
16 березня 2023, 11:03
#
Деякі люди вірять, що в Україні всі проблеми вирішіть введення евро.
Особливо піднімить довіру до банківського сектору.
Думаю, що якщо порушувати правила, як це зробив Credit Suisse, ніяке евро чи швейцарський франк або долар не спасуть.
Шахраї роблять в банківському секторі.
+
0
yarg
yarg
16 березня 2023, 11:06
#
А у нас есть проблема с доверием к банкам ? серьезно ? у нас проблема — с доверием к населению , это да. :)
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0
bonv
bonv
16 березня 2023, 11:31
#
Credit Suisse позичить у Нацбанку Швейцарії до 54 млрд дол. після рекордного падіння акцій.
Про це пише Euronews.
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