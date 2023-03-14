Credit Suisse виявив «суттєві недоліки» у своїй звітності з 2021 року

Credit Suisse визнав неефективність внутрішнього контролю групи за фінансовою звітністю у 2021 та 2022 роках. Виявлені суттєві недоліки пов'язані з нездатністю розробити та підтримувати ефективну оцінку ризиків у своїй фінансовій звітності, зазначається у річному звіті швейцарського банку.

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Що не так зі звітністю

У Credit Suisse підкреслили, що для усунення цих істотних недоліків «можуть знадобитися значні ресурси».

Банк проводить переоцінку ефективності внутрішнього контролю. При цьому Credit Suisse підкреслили, що фінансова звітність банку за 2022−2021 роки «справедливо відображає» його фінансовий стан. Банк пояснив, що рік тому вже вніс корективи до деяких своїх звітів.

Credit Suisse повинен був оприлюднити річний звіт ще 9 березня, але в останню хвилину був змушений відкласти публікацію після того, як Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) запросила звіти про рух грошових коштів банку у 2019 та 2020 фінансових роках та заходах контролю, які він обіцяє запровадити, зазначає Bloomberg.

Збитки банку

У 2021 році Credit Suisse отримав збитки в $5,5 млрд в результаті краху хедж-фонду Archegos Білла Хвана. За рік до цього керівники банку отримали суворе попередження про те, що банк погано справляється з ризиками, але рекомендованих змін не було внесено.

Тоді нинішні та колишні співробітники банку розповіли The Wall Street Journal, що застарілі та повільні системи управління ризиками Credit Suisse виявилися неефективними.

Credit Suisse у своєму звіті також повідомив, що голова ради директорів банку Аксель Леманн відмовився від премії 1,5 млн швейцарських франків ($1,6 млн) за перший рік роботи на цій посаді. Загалом Леманн мав отримати 4,5 млн франків ($4,8 млн).

За даними Bloomberg, Леман планує запропонувати на щорічних зборах акціонерів знизити загальну суму своєї винагороди до 3,8 млн франків ($4,05 млн). Банк також планує збільшити частку винагороди голові правління, яку виплачують акції, з 33% до 50%.

Раніше Credit Suisse повідомив, що отримав чистий збиток у розмірі 7,29 млрд франків у 2022 році ($7,78 млрд), показавши найгірший результат з моменту фінансової кризи 2008 року. За рік акції Credit Suisse подешевшали на 67%.

13 березня вони втратили в ціні 4,51%, на премаркеті 14 березня подешевшали на 5,51%.