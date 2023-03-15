Акції Credit Suisse падають. Що відбувається з банком

«Ми не можемо, тому що ми перевищимо поріг на 10%. Це питання регулювання», — заявив у середу голова Національного банку Саудівської Аравії Аммар Аль-Худайрі.

Папір Credit Suisse впав до нового рекордно низького рівня, оскільки його найбільший інвестор заявив, що не може надати швейцарському банку додаткову фінансову допомогу, повідомив Reuters.

Нагадаємо

Національний банк Саудівської Аравії придбав частку Credit Suisse у розмірі майже 10% минулого року після того, як взяв участь у залученні капіталу Credit Suisse і зобов'язався інвестувати до 1,5 млрд швейцарських франків ($1,5 млрд).

14 березня банк опублікував свій річний звіт за 2022 рік, в якому йдеться про те, що банк виявив «суттєві недоліки» у контролі за фінансовою звітністю і ще не зупинив відтік клієнтів.

Вихід звіту та пов'язаного з ним звіту за формою 20-F (для неамериканських та неканадських компаній, які торгують цінними паперами в США) було відкладено через запит Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).