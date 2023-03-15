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15 березня 2023, 15:23 Читать на русском

Акції Credit Suisse падають. Що відбувається з банком

Акції Credit Suisse на торгах на Швейцарській фондовій біржі (SIX) у середу, 15 березня, оновили свій історичний мінімум. Котирування Credit Suisse впали на 23,7%, що, як повідомляє Bloomberg, стало найсильнішим падінням за один день. На мінімумі вартість паперів опустилася до 1,71 швейцарського франка.

Акції Credit Suisse на торгах на Швейцарській фондовій біржі (SIX) у середу, 15 березня, оновили свій історичний мінімум.
Фото: depositphotos

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Падіння акцій

Папір Credit Suisse впав до нового рекордно низького рівня, оскільки його найбільший інвестор заявив, що не може надати швейцарському банку додаткову фінансову допомогу, повідомив Reuters.

«Ми не можемо, тому що ми перевищимо поріг на 10%. Це питання регулювання», — заявив у середу голова Національного банку Саудівської Аравії Аммар Аль-Худайрі.

Нагадаємо

Національний банк Саудівської Аравії придбав частку Credit Suisse у розмірі майже 10% минулого року після того, як взяв участь у залученні капіталу Credit Suisse і зобов'язався інвестувати до 1,5 млрд швейцарських франків ($1,5 млрд).

14 березня банк опублікував свій річний звіт за 2022 рік, в якому йдеться про те, що банк виявив «суттєві недоліки» у контролі за фінансовою звітністю і ще не зупинив відтік клієнтів.

Вихід звіту та пов'язаного з ним звіту за формою 20-F (для неамериканських та неканадських компаній, які торгують цінними паперами в США) було відкладено через запит Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

Джерело: Мінфін
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