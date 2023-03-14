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14 березня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за вівторок: Коли націоналізуватимуть Сенс Банк, найкращий відгук лютого та збільшення держбюджету

Як і коли націоналізуватимуть Сенс Банк

НБУ вніс законопроект, який дає змогу забрати системний банк у акціонерів під санкціями. Причина його появи очевидна: підготувати законодавчий ґрунт для націоналізації Сенс Банку (Sense Bank). «Мінфін» обговорив з експертами таку можливість, на яку багато хто чекає з 24 лютого 2022 року, і проаналізував ситуацію в самій структурі.

Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 2,7 мільярда

На аукціоні 14 березня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 2,72 млрд грн, що на 13,34 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 16,06 млрд грн.

Найкращий відгук лютого: клієнт Привату не зміг зняти долари з рахунку, тому що тепер мінімальна сума замовлення — $300

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у лютому. Ним став клієнт Приватбанку під ніком OlegAn79, який розповів, як не зміг зняти зі свого рахунку $200. Причина — нові правила банку щодо мінімальної суми замовлення готівки. Його досвід може бути корисним іншим читачам «Мінфіну».

Кабмін підтримав збільшення держбюджету на 537 мільярдів. Куди підуть гроші

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді збільшити видатки державного бюджету у 2023 році на 20% або на 537 млрд грн.

Китайські акції з каверзою: що ви отримуєте насправді, купуючи папери Alibaba

8 січня, після 3 років жорсткого ковідного карантину, Китай повністю зняв усі обмеження та відкрив кордони для бізнесу та туристів. Одна з перших економік світу прагне повернутись на допандемічні рівні. Цей поштовх привертає увагу інвесторів, особливо в умовах високої інфляції та жорсткої політики регуляторів. Наскільки вигідно та безпечно інвестувати в акції китайських компаній, розбирався «Мінфін».

Джерело: Мінфін
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