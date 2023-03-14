Автор «Багатий тато, бідний тато» попередив про крах ще одного банку

Прогноз Кійосакі

На його думку, основна проблема для фінансового сектора полягає у ринку облігацій, який є одним із найбільших ринків у світі і зараз зазнає краху.

«Я назвав Lehman Brothers багато років тому, і я думаю, наступним банком буде Credit Suisse, оскільки ринок облігацій руйнується», — сказав він в інтерв'ю телеканалу.

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Він також вважає, що США друкуватиме дедалі більше грошей, що сприятиме зниженню ролі долара у світі.

Банкопад у США

Менше ніж за тиждень у США припинили роботу три банки з активами на $333 млрд. У четвер, 9 березня стало відомо про згортання бізнесу та ліквідацію банку Silvergate Capital. Його активи оцінювалися в $11 млрд, він спеціалізувався на роботі з криптобіржами та криптопроєктами — на кінець 2022 року він мав близько 1 тис. таких клієнтів.

9 березня акції банку Silicon Valley Bank обрушилися на 60%, а наступного дня каліфорнійський банківський регулятор оголосив організацію банкрутом та передав її під зовнішнє управління. Silicon Valley Bank — найбільший кредитор технологічних стартапів у США. На кінець минулого року він займав 16-те місце в системі з активами $212 млрд. Депозитна база банку оцінювалася в $324 млрд.

Слідом за Silicon Valley Bank закрився його банк-аналог Signature Bank, що базувався в Нью-Йорку. Signature Bank залучав депозити клієнтів у цифрових активах, хоча й не інвестував у криптовалютні активи та не видавав кредити під заставу таких. На кінець минулого року активи Signature Bank становили близько $110,36 млрд, а обсяг залучених депозитів — $88,59 млрд. Регулятор у штаті Нью-Йорк вирішив закрити банк через системні ризики.