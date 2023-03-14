Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі вважає, що наступним постраждалим банком, який припинить роботу слідом за американськими Silicon Valley Bank, Signature Bank та Silvergate Capital, стане швейцарський Credit Suisse. Про це американський інвестор, що передбачив крах Lehman Brothers у 2008 році, повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox Business.
Автор «Багатий тато, бідний тато» попередив про крах ще одного банку
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Прогноз Кійосакі
На його думку, основна проблема для фінансового сектора полягає у ринку облігацій, який є одним із найбільших ринків у світі і зараз зазнає краху.
«Я назвав Lehman Brothers багато років тому, і я думаю, наступним банком буде Credit Suisse, оскільки ринок облігацій руйнується», — сказав він в інтерв'ю телеканалу.
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Він також вважає, що США друкуватиме дедалі більше грошей, що сприятиме зниженню ролі долара у світі.
Банкопад у США
Менше ніж за тиждень у США припинили роботу три банки з активами на $333 млрд. У четвер, 9 березня стало відомо про згортання бізнесу та ліквідацію банку Silvergate Capital. Його активи оцінювалися в $11 млрд, він спеціалізувався на роботі з криптобіржами та криптопроєктами — на кінець 2022 року він мав близько 1 тис. таких клієнтів.
9 березня акції банку Silicon Valley Bank обрушилися на 60%, а наступного дня каліфорнійський банківський регулятор оголосив організацію банкрутом та передав її під зовнішнє управління. Silicon Valley Bank — найбільший кредитор технологічних стартапів у США. На кінець минулого року він займав 16-те місце в системі з активами $212 млрд. Депозитна база банку оцінювалася в $324 млрд.
Слідом за Silicon Valley Bank закрився його банк-аналог Signature Bank, що базувався в Нью-Йорку. Signature Bank залучав депозити клієнтів у цифрових активах, хоча й не інвестував у криптовалютні активи та не видавав кредити під заставу таких.
На кінець минулого року активи Signature Bank становили близько $110,36 млрд, а обсяг залучених депозитів — $88,59 млрд. Регулятор у штаті Нью-Йорк вирішив закрити банк через системні ризики.
Через крах банків США інвестори по всьому світу почали масово позбавлятися акцій банківського сектора. Капіталізація світового фінансового сектора під час торгів 10 та 13 березня скоротилася на $465 млрд, підрахував Bloomberg.
Світові фінансові акції втратили $465 мільярдів ринкової вартості через крах SVB
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https://minfin.com.ua/blogs/bonv/170642/