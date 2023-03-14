Світові фінансові акції втратили $465 мільярдів ринкової вартості через крах SVB

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобирж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

14 березня 2023, 13:13 Читать на русском

Світові фінансові акції втратили $465 мільярдів ринкової вартості через крах SVB

Світові фінансові акції втратили ринкову вартість на $465 млрд за два дні, оскільки інвестори скоротили вкладення в фінустанови в країнах від США до Японії після краху Silicon Valley Bank (SVB). Про це повідомляє Bloomberg.

Світові фінансові акції втратили ринкову вартість на $465 млрд за два дні, оскільки інвестори скоротили вкладення в фінустанови в країнах від США до Японії після краху Silicon Valley Bank (SVB).
Фото: pixabay.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Сукупна ринкова вартість компаній, включених до MSCI World Financials Index та MSCI EM Financials Index, з п’ятниці впала приблизно на $465 млрд. Регіональні банки США були одними з найбільш постраждалих у понеділок, оскільки регіональний банківський індекс KBW впав на 7,7%, це найбільше падіння з червня 2020 року.

Акції First Republic Bank впали майже на 73% за три сесії, що зробило його найбільшим невдахою за шкалою MSCI World Financials за цей період. Moody's поставило всі довгострокові рейтинги кредитора на перегляд для зниження.

Є занепокоєння, що банкрутство SVB може вплинути на інвестиції фінансових компаній в облігації та інші інструменти. Прибутковість казначейських облігацій коливалася після падіння в понеділок на тлі очікувань, що Федеральна резервна система утримає підвищення ставок через потрясіння в банківській системі.

MSCI Asia Pacific Financials Index впав на 3,1% до найнижчого рівня з 29 листопада. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. знизився на 8,6% в Японії, тоді як південнокорейська Hana Financial Group Inc. впала на 3,9%, а австралійська ANZ Group Holdings Ltd. втратила 1,5%.

Читайте також: Байден про крах Signature Bank і SVB: США захистять банківську систему

Акції європейських банків і страхових компаній

Акції європейських банків і страхових компаній також впали в понеділок, а акції Credit Suisse Group AG впали на 9,6% до нового рекордно низького рівня.

Банки Японії

Японські фінансові акції були одними з найбільш постраждалих у регіоні. Це сталося після сильного підйому з грудня на тлі ознак того, що Банк Японії повертається до жорстокої монетарної політики після багатьох років ультрам’якої політики.

Відповідно до даних близько 130 кредиторів Азійсько-Тихоокеанського регіону з активами на суму понад $5 млрд, зібраних Bloomberg, японські банки займають одне з провідних місць у регіоні з найвищим співвідношенням нереалізованих збитків до власного капіталу.

Jimoto Holdings Inc., Tsukuba Bank Ltd. і Fukushima Bank Ltd. належать до тих, у кого співвідношення нереалізованих збитків до власного капіталу становить щонайменше 9%. Усі три, ринкова капіталізація яких нижча за $150 млн кожна, впали більш ніж на 10% за три дні.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що у п'ятницю каліфорнійський регулятор закрив Silicon Valley Bank (належить SVB Financial Group і є 16-м за розміром активів банком у США) і передав його під управління FDIC. Його банкрутство стало найбільшим із часів фінансової кризи 2008 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
14 березня 2023, 13:15
#
Чорна п"ятниця.
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
14 березня 2023, 14:30
#
Черные лебеди… Прилетели.
+
0
krv77
krv77
14 березня 2023, 16:26
#
Значит акции переоценены были, и реально они стоят меньше… И еще меньше. И еще…
Реально же ничего не изменилось? Здания стоят, люди работают, продукция производится и покупается…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами