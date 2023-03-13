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13 березня 2023, 19:13 Читать на русском

Криптофонди зафіксували рекордний відтік коштів

Відтік коштів із криптовалютних інвестиційних продуктів з 4 по 10 березня становив максимальні в історії $255 млн проти $17 млн тижнем раніше. Такі оцінки навели аналітики CoinShares, пише forklog.

Відтік коштів із криптовалютних інвестиційних продуктів з 4 по 10 березня становив максимальні в історії $255 млн проти $17 млн тижнем раніше.
Фото: biz.censor.net

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Відтік коштів

Негативна динаміка тривала п'ятий тиждень поспіль.

Зазначені $255 млн еквівалентні 1% обсягу коштів під управлінням. Показник повернувся до значень початку року.

Найвагоміше у відносному вираженні падіння AUM відбулося у травні 2010 року. З того часу AUM виріс на 861%, нагадали фахівці.

З традиційних біткоін-фондів інвестори вивели $244 млн ($20,1 млн тиждень тому). Відтік із структур, які дозволяють відкривати шорт за першою криптовалютою, склав $1,2 млн проти притоку $1,8 млн у попередній звітний період.

У альткоїнах спостерігалася змішана динаміка. З продуктів на базі Ethereum, Litecoin і Tron інвестори вивели $11 млн і $0,3 млн відповідно. Фонди на основі Solana залучили $0,4 млн, XRP — $0,3 млн.

Читайте: Курс біткоїну йде вгору: Ціна піднялася вище за відмітку $23 500

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
13 березня 2023, 21:38
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