Золотая середина: цены на жилье в Житомире и Полтаве доросли до столичных

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 мая 2024, 6:27 Читати українською

Золотая середина: цены на жилье в Житомире и Полтаве доросли до столичных

На украинском рынке недвижимости новые лидеры и аутсайдеры. Из-за смещения спроса в сравнительно безопасные регионы жилье в западных областях продолжает дорожать, а на востоке и юге страны — цены падают. Но есть еще «золотая середина» — регионы, в которые сейчас переезжают многие украинцы. К примеру, в Житомире ценники на жилье уже практически сопоставимы со столичными. Растет стоимость жилья в Полтавской и Кировоградской областях.

На украинском рынке недвижимости новые лидеры и аутсайдеры.

Что происходит с ценами на недвижимость в разных регионах страны, и где купить квартиру, на которой можно хорошо заработать, разбирался «Минфин».

Как изменились цены на первичном рынке

По данным апрельского исследования DOM.RIA, активность рынка недвижимости продолжает смещаться на запад страны — и по первичке, и по вторичке.

К примеру, в целом по стране в прошлом месяце работало 76% отделов продажи новостроек на первичном рынке, тогда как в Закарпатской области — 97%, Львовской — 94%, а в Харьковской — только 32%.

Читайте также: Как избежать рисков от банкротства застройщиков: три варианта

Активизируется первичка также в областях, которые ранее не отличались большими объемами возводимого жилья и рынка недвижимости в целом. Скажем, в Полтавской области в апреле работало 92% отделов продаж застройщиков, в Черкасской — 87%, Житомирской — 82%. Для сравнения: в Киеве этот показатель составил 75%.

То же самое происходит с ценами. В апреле ценник на новостройки упал на 4% в Сумской области (до 25 438 гривен за квадрат), на 2% — в Харьковской (до 29 968 гривен). Зато в Полтавской области — плюс 7% к ценнику всего за месяц, где квадрат теперь стоит в среднем 31 350 гривен.

В Кировоградской области рост цен на первичке составил 3% (35 595 гривен). Такой же показатель в Ивано-Франковской (32 491 гривен), Закарпатской (до 44 610 гривен) областях. В Житомирской области цены на жилье в новостройках выросли на 2% (до 28 876 гривен за квадрат). Для сравнения: в Киевской области жилье на первичке в апреле подорожало на 1,3% (до 31 835 гривен за квадрат).

При этом увеличивается разница в ценниках на жилье между «безопасными» и «громкими» регионами.

Скажем, в Одесской области квадратный метр в новостройках стоит около 35 тыс. гривен, тогда как в Закарпатской — свыше 44,6 тыс., во Львовской — 42,5 тыс. Одессу, недвижимость в которой до войны традиционно была дорогой, уже догоняет Полтава. Там квартиры в новостройках продают почти по 31,5 тыс. гривен за квадрат. А в Киевской области ценник остановился на уровне 31,8 тыс. То есть фактически за те же деньги можно купить квартиру в столичном регионе или в Полтавской области.

Киев пока стоит особняком. Первичка тут стоит больше 54 тыс. гривен за квадрат, и за апрель подорожала на 1%. Но, если так пойдет дальше, Закарпатье и Львов уже совсем скоро могут догнать столицу по ценам.

В регионах со сложной военной ситуацией первичка уже стоит намного дешевле, чем в тех областях, которые до войны считались «середнячками». Скажем, в Харьковской области — около 30 тыс. за квадрат, в Сумской — 25,4 тыс., а в Кировоградской — почти 36 тыс.

Причин такого ценового «расслоения» несколько. Во-первых, изменение военной ситуации. Одесса, Харьков, Сумы все чаще попадают под обстрелы, поэтому спрос на недвижимость там падает.

Во-вторых, объемы предложения. В крупных городах, таких как Харьков или Одесса, традиционно строили много. И хотя после начала войны работы замедлились, компании все же достраивают объекты. А вот в той же Полтаве или Кировограде, где рынки недвижимости считались небольшими, закладывали гораздо меньше новостроек.

То есть получилось так, что спрос сместился в сторону «середнячков» — областей, где ситуация с безопасностью сейчас лучше.

«Многие переселенцы уехали как раз в Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую, Винницкую области, посчитав, что, скажем, в Киеве очень дорого», — говорит риелтор Ирина Луханина. А выбор у потенциальных покупателей там не особо велик, что позволяет продавцам повышать ценники.

Вторичный рынок: Харьков распродается, Житомир не сложит цену

Похожие тенденции наблюдаются и на вторичке.

В апреле резко выросло количество выставленных на продажу квартир в Херсонской (на 125%), Харьковской (на 18%), Сумской (на 41%), Одесской (на 26%) областях.

Но покупатели не выстраиваются в очередях.

По словам директора филиала харьковской оценочной компании «Аргумент» Евгения Добровольского, в Харькове рынок недвижимости работает, но активность крайне слабая. Идут, преимущественно, продажи, которые были запланированы еще до наступления врага.

«Нет панических продаж за бесценок, как это было в начале войны, но и покупателей очень мало. Ждем, что будет дальше, пока что-то прогнозировать сложно — все зависит от ситуации на фронте», — говорит Добровольский.

По данным Flatfy, в Харькове сейчас выставлено на продажу более 23 тыс. квартир.

Причем многие владельцы готовы отдавать жилье по очень «приятным» ценам. К примеру, двушка с ремонтом на ХТЗ выставлена за $14,5 тыс., а двухярусную квартиру в ЖК можно купить за $19,5 тыс. Однушка в пригороде Харькова стоит $12 тыс. А однокомнатную квартиру на Салтовке (район, который подвергается самым мощным обстрелам) хозяин и вовсе готов отдать за $4,5 тыс. Квартира площадью 26 квадратов, с новым ремонтом, мебелью и бытовой техникой.

В целом количество предложений однушек и двушек до $20 тыс. огромное.

В Одессе цены на жилье не такие низкие. Но количество вариантов со скидками тоже растет.

Скажем, трешка площадью 56 квадратов на Черемушках продается за $26 тыс. Итоговый ценник может быть ниже, так как собственник готов к торгу. Однушка в Хаджибейском районе стоит $16,5 тыс., хотя еще недавно однокомнатные дешевле $20 тыс. были большой редкостью.

Директор филиалов АН «СЛОН» (Одесса) Владимир Ровенчук отмечает, что выставленных на продажу квартир очень много и с каждым днем становится все больше. Многие владельцы готовы уступать до 20−30% от цены, лишь бы продать.

По данным DOM. RIA, за апрель квартиры на вторичке в Одессе упали в цене на 0,4%, в Харьковской — на 2%. Снижение ценника на 2% зафиксировано также в Запорожской области, где среднестатистическая однушка стоит порядка $22 тыс. В Сумской и Днепропетровской областях цена на вторичке упала на 3%.

В западных регионах цены движутся в противоположном направлении. Среднестатистическая однушка в Закарпатской области всего за месяц подорожала на 12% и стоит уже дороже $60 тыс., то есть более чем в три дороже, нежели в Харькове.

В Ивано-Франковской области однушки подорожали на 3% — почти до $52 тыс. Но за год в этой области ценник на однокомнатные квартиры на вторичке побил все рекорды — вырос на 42%.

Почти такой же годовой рост — на 42% — в Черкасской области. Однокомнатная квартира там стоит в среднем $42 тыс., причем ценники и дальше растут (за последний месяц — плюс 2%).

Фактически по тем же ценам ($40−41 тыс.) продаются однокомнатные квартиры в Полтаве и Житомире. В Винницкой области намного дороже — $52 тыс., причем цена ежемесячно прибавляет по 1−2%.

В Житомире, по словам главы регионального отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Наталии Мелай, цены на недвижимость за последние два года выросли на треть. А если брать, к примеру, квартиру в новостройке, которую еще до войны можно было купить на этапе фундамента за $17 тыс., то в прошлом году ее ценник (уже после сдачи дома) вырос до $32 тыс., сейчас же, после того, как сделан ремонт, ее продают за $57 тыс.

За такие деньги уже можно купить квартиру в пригороде Киева или спальных районах столицы, а в Харькове или Сумах за такой бюджет реально приобрести несколько объектов.

Где купить квартиру, чтобы заработать

По мнению риелторов, ценовое расслоение на рынке недвижимости будет только усиливаться. В регионах, которые считаются сравнительно безопасными, и куда выехало много переселенцев, жилье продолжит дорожать. По данным украинского представительства МОМ (международная организация, исследующая миграционные процессы), в 2023 году, к примеру, в Полтавской области насчитывалось более 200 тыс. ВПО, в Винницкой — 110 тыс., во Львовской — 160 тыс., в Закарпатской — 85 тыс.

И многие хотят купить жилье, что вполне реально сделать по программе «єВідновлення» за жилищные сертификаты или под льготные кредиты от «єОселя».

Читайте также: Кто получит право на новую квартиру за деньги ЕС

Кроме того, во многие сравнительно безопасные регионы «переезжают» инвесторы, которые хотят заработать на сдаче квартир в аренду или перепродаже. В западных областях инвестиционный бум начался еще год назад. Сейчас же инвесторы пошли по центральным регионам. К примеру, в Житомире однокомнатную квартиру реально сдать в аренду за 10−12 тыс. грн — это дороже, чем в Киеве (8−10 тыс.), при этом само жилье пока стоит дешевле, чем в столице, следовательно, меньше сроки окупаемости.

В Полтаве тоже растут ценники на аренду. Скажем, однокомнатная квартира в центре выставлена за 12 тыс. гривен, а однушка с дизайнерским ремонтом в новостройке предлагается за 23,5 тыс. При этом минимальные ценники стартуют от 6 тыс., но учитывая, что жилья под аренду не хватает, они тоже будут повышаться, — прогнозируют риелторы.

По словам руководителя филиала местного агентства недвижимости Марины Сумарь, люди готовы инвестировать в покупку квартир в Полтаве, делают там ремонты, сдают в аренду. Это может спровоцировать рост цен на жилье в областном центре еще на 5−10%.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами