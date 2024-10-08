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8 октября 2024, 14:01 Читати українською

Как меняются цены на жилье в ЕС

Во втором квартале 2024 года жилье в Евросоюзе подорожало на 1,9%, а арендная плата — на 0,7%, по сравнению с январем-мартом. В годовом выражении зафиксирован рост на 2,9% на рынке продаж и на 3% повысились ставки за съемную недвижимость, сообщает Eurostat. С 2010 года по второй квартал 2024 года в ЕС арендная плата увеличилась на 24,8%, а цены на жилье — на 51,8%.

Во втором квартале 2024 года жилье в Евросоюзе подорожало на 1,9%, а арендная плата - на 0,7%, по сравнению с январем-мартом.

Отмечается, что с 2010 года до второго квартала 2024 года цены на жилье выросли больше, чем арендная плата, в 20 странах, в некоторых государствах недвижимость подорожала в 2−3 раза:

  • Эстония +232%;
  • Венгрия +218%;
  • Литва +178%;
  • Латвия +146%

За тот же период арендная плата выросла в 26 странах ЕС, при этом самое большое повышение отмечено также в Эстонии (+203%), существенно увеличились показатели в Литве (+178%), Ирландии (+106%) и Венгрии (+104%). Единственное снижение цен на аренду было зафиксировано в Греции (-18%).

В индексе цен на жилье (HPI) отмечалось, что цены на жилье выросли на 1,3% в еврозоне и на 2,9% в Европейском Союзе во втором квартале 2024 года, по сравнению с апрелем-июнем 2023 года.

HPI учитывает изменения стоимости новой и существующей жилой недвижимости, приобретенной домохозяйствами (квартиры, отдельные дома, таунхаусы и т. п.), независимо от их конечного использования и предыдущих владельцев.

В этом исследовании отмечено, что в начале 2015 года был стремительный рост цен на жилье, причем на рынке продаж показатели росли быстрее арендной платы. Такие тенденции сохранялись до третьего квартала 2022 года, а с четвертого началось снижение на 1,5%, а затем на 0,7% в январе-марте 2023-го. Во втором и третьем кварталах этого года снова зафиксировано повышение на 0,4% и 0,7% соответственно. В октябре-декабре жилье немного подешевело (-0,2%), а затем вновь подорожало с января по март (+0,6%) и с апреля по июнь (+1,9%) 2024 года.

Годовые темпы роста с первого квартала 2020 года как в еврозоне, так и в ЕС выросли до уровней, которые не фиксировались с 2006 года. После пика, пришедшегося на январь-март 2022 года, годовые темпы роста снизились. Они снизились во втором квартале 2023 года на 1,6% в еврозоне и на 1% в ЕС, а также в третьем — на 2,2% и 1,2% соответственно.

В конце 2023 г. и в январе-марте 2024 г. годовые темпы роста оставались отрицательными для еврозоны (-1,2% и -0,3%), но стали положительными для ЕС (+0,2% и +1,5%). Во втором квартале 2024 года отмечена положительная динамика по всем направлениям — +1,3% и +2,9% соответственно.

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В шести странах во втором квартале 2024 года цены снизились, по сравнению с таким же периодом 2023-го, в 20 — отмечен рост. Наибольшее падение зарегистрировано в Люксембурге (-8,3%), Финляндии (-4,8%) и Франции (-4,6%), максимальный рост — в Польше (+17,7%), Болгарии (+15,1%), Литве (+10,4%) и Хорватии (+10,0%).

По сравнению с предыдущим кварталом цены снизились в двух государствах, остались на прежнем уровне только в Венгрии, и выросли в 23-х. Снижение зафиксировано во Франции и Бельгии (по -0,2%), а наибольший рост отмечен в Хорватии (+4,3%), Португалии (+3,9%) и Испании (+3,6%).

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Эксперты отмечают, что в целом на рынке недвижимости Европы отмечается оживление в связи со снижением процентных ставок и стабилизацией экономического положения. В этот регион стали возвращаться инвесторы, хотя в некоторых странах Европы ситуация остается сложной. К примеру, в Финляндии подешевели дома, и упали инвестиции в недвижимость. С рынка недвижимости Болгарии ушли 20% продавцов. Зато объем инвестиций в рынок недвижимости Нидерландов вырос на 70%. В Италии бизнесменов больше привлекает гостиничный бизнес. Восстанавливается рынок жилой недвижимости в Дании. Прогнозы по большинству стран также остаются положительными.

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