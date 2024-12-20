Как происходят нотариальные действия, пока реестры не работают

Украина испытала самую масштабную кибератаку на правительственные сайты за последнее время. В результате атаки российских хакеров приостановили работу основные системы Министерства юстиции. Каким образом будут совершаться нотариальные действия, пока продолжается работа по восстановлению реестров, рассказали в Минюсте.

На сегодняшний день нормативно-правовыми актами (постановление Кабинета Министров от 28 февраля 2022 г. № 164 «Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения» и приказ Министерства юстиции от 11.03.2022 № 1118/5 «Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам в сфере нотариата», зарегистрированный в Министерстве юстиции 14.03.2022 под № 325/37661) обеспечено совершение нотариальных действий без использования и внесения сведений, в частности в:

Наследственный реестр;

Единый реестр доверенностей;

Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Так, регистрация сведений о завещаниях, изменениях в них, отмена завещаний, заведенные наследственные дела, наследственные договоры, изменения к ним, расторжение наследственных договоров, их дубликаты и о нотариальном удостоверении доверенностей, прекращение их действия осуществляются без использования Наследственного реестра и Единого реестра доверенностей с последующим внесением в него соответствующих сведений.

Нормативно предусмотрено, что определенный законодательством срок для внесения нотариусом сведений в единые и государственные реестры, функционирующие в системе Министерства юстиции, продлевается на подтвержденное государственным предприятием Национальные информационные системы время их ненадлежащего функционирования.

Также граждане имеют возможность обратиться к нотариусу за совершением нотариальных действий, не связанных с проверкой сведений, содержащихся в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и Едином государственном реестре регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

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Так, на сегодняшний день доступны следующие нотариальные действия:

удостоверение завещания и доверенности;

выдача дубликатов нотариальных документов, хранящихся по делам нотариуса;

удостоверение верности копий (фотокопий) документов и выписок из них;

удостоверение подлинности подписи на документах, в том числе удостоверение подлинности подписи на согласии на выезд ребенка за границу без сопровождения одного из родителей;

удостоверение верности перевода документов с одного языка на другой;

совершение исполнительных надписей.

Кроме того, обеспечена возможность возбуждения нотариусом наследственного дела по обращению наследника.