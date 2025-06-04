В Киеве упал спрос на жилье: что будет с ценами

На столичном рынке недвижимости наметилась новая тенденция. Обострение ситации на фронте и массовые обстрелы столицы заставили многих потенциальных покупателей отложить сделки и даже просмотры квартир.

«Стало меньше звонков, а те, кто обращаются, „просто интересуются“ объектами и ценами, даже не назначают просмотры. Также отменилось несколько задатков по квартирам — клиенты сказали, что вернутся к вопросу приобретения жилья не раньше осени. Отложили до лучших времен и ряд просмотров дорогих апартаментов», — рассказала «Минфину» киевский риэлтор Ирина Луханина.

«Стали на паузу» и многие владельцы жилья. Люди не понимают, куда будут двигаться цены, поэтому снимают объекты с продажи, — говорят риэлторы.

Впрочем, полного штиля на рынке пока нет — сделки все же идут, особенно, если хозяева готовы двигаться в цене. «Пока массовой распродажи нет. Но, если тенденция по снижению спроса укрепится, цены могут упасть», — прогнозирует Луханина.

«Минфин» разбирался, что сейчас происходит на киевском рынке недвижимости.

Приезжие и инвесторы взвинтили спрос

«Минфин» уже писал, что с начала года на столичном рынке недвижимости наблюдалась необычная активность. Спрос на жилье начал расти, что позволило многим владельцам квартир повысить ценники. Росту спроса сначала способствовал отложенный спрос, сформировавшийся в период не работающих реестров Минюста (они «легли» после мощной кибератаки в конце прошлого года), а затем — новости о возможном скором окончании войны.

На этом фоне многие владельцы недвижимости повысили цены на 5−10%, плюс уменьшили скидки при торге под конкретного покупателя. Одноко сейчас уже очевидно, что Одноко сейчас уже очевидно, что на скорый мир рассчитывать не стоит.

До недавнего времени этот факт не оказывал особо влияния на рынок недвижимости. Еще в начале мая спрос на жилье рос. А в некоторых сегментах риэлторы и сейчас не видят проблем.

«В категории жилья до 100 тысяч долларов активность покупателей высокая. Приобретают чаще за «живые» деньги, чем по госпрограммам «еОселя» и «еВидновлення». С ними как раз есть проблемы, потому что нередко возникают перебои с финансированием, а, к примеру, по «еОселе» многим приходится ждать решения о выдаче кредита по 1,5−2 месяца.

Среди покупателей немало жителей регионов. Через нас жилье приобретали, к примеру, клиенты из Винницкой, Черниговской, Донецкой и других областей. Берут как для себя или для детей, так и под сдачу. Из-за роста арендных ставок (плюс 10% с начала весны) инвестиции в недвижимость становятся все выгоднее", — рассказал «Минфину» эксперт рынка недвижимости Юрий Пита.

Руководитель отдела маркетинга компании Alliance Novobud Ирина Михалева говорит, что на первичке растет спрос на двух- и трехкомнатные квартиры.

«В новостройках, особенно в пригороде, мы фиксируем активный интерес к такому типу жилья. Это даже спровоцировало частичный дефицит, что говорит о смещении баланса спроса и предложения. Среди ключевых причин роста спроса — желание украинцев покупать жилье «на вырост» с учетом будущих потребностей семьи. Также сохраняется большая доля покупок в кредит и рассрочку, в частности, по госпрограмме «еОселя», — говорит Михалева.

По ее словам, активность покупателей этой весной заметно выросла. Параллельно растут цены на жилье в новостройках. «Это поясняется постоянным увеличением себестоимости строительства, ограниченным предложением жилья в некоторых сегментах, а также готовностью покупателей платить больше за качественное новое жилье с продуманной инфраструктурой.

Вторичный рынок не конкурент первичке, особенно в массовом сегменте. Молодежь и внутренние переселенцы предпочитают новые ЖК, где учтены требования по энергоэффективности и безопасности. Конкуренция со вторичкой в бизнес-классе есть из-за демпинга владельцев жилья этого класса", — рассказала Михалева.

Хороший спрос на первичку, по ее словам, позволил стабилизировать этот сегмент. Большинство застройщиков уверенно достраивают очереди, начатые до полномасштабного вторжения, хотя новые проекты запускают осторожно из-за военных и экономических рисков.

Ставят сделки на паузу

Впрочем, хрупкий баланс на рынке недвижимости недавно начал давать сбой. Еще до недавнего времени на вопрос «Минфина» отреагировал ли как-то рынок недвижимости на ухудшение новостного фона по окончанию войны, столичные риэлторы в один голос отрицали наличие тревожных тенденций.

Но, как рассказа Ирина Луханина, недавно ситуация начала меняться.

«Резко уменьшился спрос. Стало меньше просмотров, за последнюю неделю в нас сорвалось несколько задатков, откладываются сделки, особенно по дорогим объектам. Люди говорят, что хотели бы взять паузу до осени, посмотреть, как будет развиваться ситуация в стране», — говорит Луханина.

Кроме того, стало меньше выводиться на продажу новых объектов.

«Я подписана на несколько категорий недвижимости на специализированных интернет-площадках, начиная от жилья и заканчивая земельными участками и коммерческими объектами. Ранее практически во всех категориях ежедневно появлялось до 15 новых предложений. За последнюю неделю новых объявлений стало намного меньше. Владельцы недвижимости не понимают, куда двигается рынок, и что будет с ценами. Поэтому не спешат с продажей», — рассказала «Минфину» Луханина.

На ЛУН за последний месяц появилось порядка 9,7 тыс. объявлений о продаже жилья в столице. То есть в среднем до 2,5 тыс. в неделю. За последнюю неделю выставили 2,3 тысячи объектов, то есть, на 200 меньше, чем обычно. Хотя это может объясняться не только «нерешительностью» продавцов, но близящимся началом летнего сезона, который традиционно отличается затишьем на рынке. «Летом активность и продавцов, и покупателей снижается, и рынок оживает только с осени», — говорит Пита.

Но риэлторы не исключают, что в этом году свою лепту внесло еще и «ухудшение новостного фона». Ведь, рассуждая о скором мире, в агентствах недвижимости еще пару месяцев назад прогнозировали летнюю активизацию продаж. А в итоге получили уменьшение и спроса, и предложения.

Получит ли эта тенденция дальнейшее развитие — пока неясно. В немалой степени это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация вокруг мирных переговоров и на фронте.

Будет ли распродажа квартир в Киеве

Как говорит Ирина Луханина, снижение спроса на жилье в столице пока никак не повлияло на ценники.

«Цены то растут, то падают в пределах 5%, никаких глобальных изменений нет. Торгуются тоже неохотно — в пределах 1−1,5 тысячи долларов с объекта. Если речь идет об элитном жилье, к примеру, за 300 тысяч, могут сбросить 5 тысяч долларов, но понятно, что это копейки», — добавил Пита.

В целом, в последнее время уменьшилось количество дешевых предложений. По данным ЛУН, квартир стоимостью до $70 тыс. выставлено чуть больше 7 тыс. при общем количестве объявлений почти в 31,5 тыс.

К примеру, на Троещине за $32 тыс. предлагается однушка с еще советским интерьером, за $54 тыс. на Голосеево можно купить однокомнатную в новостройке, за $69 тыс. — трешку на Осокорках.

Риэлторы говорят, что как раз по категории недорогих квартир больше всего «колеблющихся» собственников. Многие рассчитывают, что цены на их жилье в ближайшее время могут вырасти и поэтому медлят с продажей.

По более дорогому жилью ЛУН фиксирует небольшое снижение ценников по многим объявлениям. К примеру, квартира на проспекте Лобановкого площадью 62 квадрата, которая в начале апреля выставлялась за $92 тыс, сейчас стоит $90 тыс. Двушка в 59 квадратов на бульваре Михновского подешевела более существенно — со $147 тыс. до $125 тыс. Есть скидка на однушку в 50 квадратов на улице Березовой в Соломенском районе — она подешевела со $118 тыс до $113 тыс. До того момента, пока продавец не объявил дисконт, объект висел непроданным около месяца.

А, к примеру, двушка на 78 квадратов по Феодосиевскому переулку, которая в начале апреля выставлялась за $150 тыс., а затем подорожала до $155 тыс., на днях снова подешевела до $150 тыс. Трешка в ЖК OkLand площадью 100 квадратов, которая в конце прошлого года появилась в продаже за $135 тыс., сейчас подешевела до $126 тыс.

И подобных примеров немало, хотя массовой распродажи на рынке пока не наблюдается, и большинство продавцов все же держат цены.

Но, как считает Ирина Луханина, если тенденция снижения спроса на рынке укрепится, могут «посыпаться» и цены. Насколько подешевеет жилье в Киеве — пока непонятно. Риэлторы считают, что продавцы вначале увеличат процент торга, и только затем снизится средняя ценовая планка по рынку.