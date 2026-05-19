Укрпочта представила новую марку ко Дню морской пехоты (фото)

Укрпочта анонсировала выход нового набора филателиста. Уже 21 мая 2026 года в официальное обращение будет введена почтовая марка под названием «Ко Дню морской пехоты. Воины трех стихий», посвященная героизму, мужеству и несокрушимости украинских морских пехотинцев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Торжественное погашение специальным штемпелем «Первый день» традиционно состоится в столице на базе Главпочтамта (Киев, 01001).

Детали почтового выпуска

В почтовый комплект войдут одноименный маркированный лист, художественная карточка и конверт «Первый день». Также в рамках релиза подготовлена эксклюзивная презентационная папка.

Весь визуальный концепт — дизайн самой марки, конверта, карты и папки — разработал известный украинский художник Александр Калмыков. Выпуск был создан при содействии 30-го корпуса морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Характеристики

Формат марки — 40×28 мм.

Формат листа — 123×146 мм.

Номинал марки — U.

Тираж марки — 630 000 пр., КПД — 15 000 пр., карточки — 15 000 пр., папки — 350 пр.

Способ печати — офсет.

Количество марок в листе/блоке — 6.

Где купить

Купить почтовый набор «Ко Дню морской пехоты. Воины трех стихий можно в интернет-магазине Укрпочты.