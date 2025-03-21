Покупатели жилья оживились: что покупают и как на это реагируют продавцы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 марта 2025, 7:10 Читати українською

Покупатели жилья оживились: что покупают и как на это реагируют продавцы

В Украине активизировался спрос на покупку квартир. Рынки недвижимости во многих городах, которые до этого «лежали», неожиданно пришли в движение — люди ходят на просмотры, дают задатки и заключают сделки. Оживление наблюдается даже в прифронтовом Харькове, не говоря уже о Киеве.

Покупатели по-прежнему ждут скидок 5-10% от ценника

На этом фоне многие владельцы жилья уже пытаются поднять ценники. Пока потенциальные покупатели сразу же отсекают такие «эксперименты» и, как и ранее, выторговывают скидки. Но, как говорит столичный риелтор Ирина Луханина, в случае положительных новостей по окончанию войны, стоимость жилья в Киеве может вырасти до 30%. Она прогнозирует рост цен также в Днепре и Запорожье. А вот в западных регионах ценники, наоборот, могут просесть.

«Минфин» разбирался, что сейчас происходит на рынке недвижимости и чего ждать по ценам.

Почему украинцы кинулись покупать квартиры

По словам Ирины Луханиной, в этом году на рынке недвижимости фактически не было традиционного зимнего спада. Наоборот, и в январе, и в феврале покупатели активно оформляли сделки.

Оживление спроса «Минфину» подтвердил и экс-руководитель Ассоциации специалистов недвижимости Украины Юрий Пита. «Заметно выросло количество обращений по поиску квартир, просмотров и сделок», — говорит он.

Риелторы, с которыми пообщался «Минфин», оценили рост спроса как минимум на 10−15%, а в некоторых сегментах (к примеру, экономжилья) еще больше.

Харьковский риелтор Милана говорит, что в их регионе, где рынок недвижимости до недавнего времени фактически «лежал», а цены упали до минимума (однушку можно было купить за $7 тыс.), ситуация налаживается. Покупатели, которые ожидали дальнейшего снижения цен, решились на сделки, активизировались новые просмотры и т. д.

А в Одессе, как рассказывают местные риелторы, спрос настолько высокий, что многие квартиры уже «закончились». Одесский риелтор Наталия Стоянова говорит, что ищет для клиентов квартиры с видом на море, но вариантов практически нет: из 20 выставленных на продажу объектов к просмотрам доступны максимум 5, остальные — либо уже под авансом, либо сняты с продажи.

Причин такой активизации несколько.

Первая — на рынок «выплеснулся» отложенный спрос, сформировавшийся из-за неработающих после масштабной кибератаки реестров Минюста.

«По факту реестры не работали полтора месяца. Но рынок все это время продолжал работать — люди ходили на просмотры, договаривались о сделках. Как только реестры заработали, все пошли „оформляться“. Поэтому возник эффект ажиотажа», — говорит Луханина.

Вторая причина — новости о возможности скорого завершения войны. Информационный фон по этой теме крайне нестабилен, поэтому покупатели оживляются после хороших новостей и ставят планы на стоп после плохих. Но общая привязка активизации на рынке недвижимости к политическим события налицо.

«Многие украинцы считают, что после завершения войны цены на недвижимость резко пойдут вверх. Поэтому, якобы, нужно покупать „пока не подорожало“. Даже в Харькове некоторые призывают скупать жилье, на котором затем можно будет хорошо подняться», — рассказывает Ирина Луханина.

«Масштаб разрушений жилого фонда в стране просто огромный. И понятно, что после войны возникнет дефицит, а цены пойдут в рост. Поэтому многие считают, что выгодно покупать именно сейчас, на минимальных ценах», — добавил Юрий Пита.

Третья причина, по словам Питы, — активная работа государственных программ «єОселя» и «єВідновлення». Хотя в прошлом году были временные перебои с финансированием, под конец года ситуация заметно улучшилась, и на рынке появилось очень много «кредитных» покупателей и покупателей с жилищными сертификатами.

Дешевое жилье на окраинах и хрущевки в центре

Ирина Луханина называет несколько категорий жилья, за которым сейчас «охотятся» столичные покупатели.

1−2 комнатные квартиры экономкласса на массивах. Особым спросом пользуется жилье на Оболони, Харьковском массиве, Позняках, Осокорках и др. Ценник — до $35 тыс. По данным Dom.ria, к примеру, на Оболони на такой бюджет всего 9 предложений (то есть такие варианты фактически уже в дефиците). За $33 тыс. выставлена однушка площадью 22 кв. м. на 9 этаже девятиэтажки на Вышгородском массиве, за $32 тыс. — однокомнатная в 31 кв. м. в Пуще-Водице, за $27,2 тыс. — на улице Автозаводской и др.

На Харьковском массиве за $35 тыс. на dom.ria только одно предложение — однушка площадью 32 кв. м. в новом доме, с просторной кухней, но без ремонта, то есть нужны еще будут дополнительные вложения.

Квартиры в «новых старых домах» до $100 тыс. Речь идет о жилье в относительно нестарых многоэтажках в хороших микрорайонах с развитой инфраструктурой и рекреационными зонами (такие есть на Оболони, Левом берегу, Головеево и др.). Скажем, на Оболони за $85 тыс. можно купить двушку в 72 кв. м. в ЖК, с хорошим ремонтом и бытовой техникой. В Голосеевском районе в категории до $100 тыс. более 900 объектов. К примеру, за $93 тыс. предлагается двушка в 70 кв. м. в ЖК на Академика Заболотного рядом с парком, за $90 тыс. — однушка с дизайнерским ремонтом в жилкомплексе возле метро «Васильковская» и т. д.

Квартиры в центре до $150 тыс. На dom.ria под такой бюджет имеется более 500 вариантов. В основном это квартиры в старых домах — хрущевках, панельках, сталинках. «Минфин» уже писал, что, к примеру, жилье в хрущевках сейчас расходится, как «горячие пирожки», а цены держатся на высоком уровне — до $100 тыс.

К примеру, за $79 тыс. можно купить однушку на Антоновича площадью 36,5 кв. м. со старым ремонтом, а за $115 тыс. — двушку в 80 кв. м. на Старонаводницкой. В новых ЖК до $150 тыс. предлагаются в основном квартиры без ремонта. Скажем, за $135 тыс. выставлена однокомнатная квартира с чистовой отделкой в жилом комплексе возле станции метро «Лыбедская».

По словам Юрия Питы, на пике спроса прежде всего недорогие квартиры экономкласса, особенно те, владельцы которых готовы продавать их по программе «єОселя».

В Харькове, по словам местных риелторов, особой популярностью пользуется недорогое жилье, которое можно купить в кредит или по программе «єВідновлення». А вот покупателей за «живые» деньги не так много.

Глава оценочной харьковской компании «Дельта-Консалтинг» Роман Рябов говорит, что спрос на жилье в Харькове поддерживают в основном военнослужащие и работники бюджетных организаций, имеющие доступ к недорогим кредитам по госпрограммам.

«Харьков привлекателен для военных, так как можно купить жилье поблизости от места службы. Спросом пользуются недорогие квартиры. Но объемы продаж в целом по рынку не такие большие. Цены, по сравнению с началом прошлого года, ниже на 15%», — отметил Рябов.

Вместе с тем он рассказывает, что в последнее время появились инвесторы, которые скупают на вторичке дешевое жилье, рассчитывая хорошо на нем заработать после войны.

В Одессе, по словам риелтора Наталии Стояновой, сейчас готовы покупать квартиры с видом на море. Во Львове — жилье в центре и в новостройках в хороших районах.

Плюс 30% к ценнику в Киеве, минус 25% — во Львове

По мере оживления спроса, растут и аппетиты продавцов. Луханина говорит, что в ее практике был кейс, когда однушка в Киеве за пару дней подорожала на несколько тысяч долларов.

Правда, по ее словам, пока изменения цен — это, своего рода, эксперименты владельцев недвижимости. И они далеко не всегда удачные. Скажем, на повышение ценников соглашаются покупатели жилья под льготную ипотеку. «Так как сумма идет в кредит, лишние пару тысяч особо ни на что не влияют», — объяснила Луханина.

Но вот покупатели «за свои деньги», по ее словам, по-прежнему рассчитывают на скидки до 5−10% от заявленного ценника, и без торга заключать сделки не спешат. «Квартир в продаже по-прежнему много, поэтому выбирать есть из чего», — говорит Луханина. Без торга, по ее словам, уходят разве что «уникальные» квартиры — в хороших домах, с интересными планировками, дизайнерскими ремонтами и пр.

В Одессе, по словам Стояновой, еще осенью прошлого года за $60−65 тыс. можно было найти квартиру у моря площадью 40−45 кв. м. Сейчас же такие выставляются уже по $75−80 тыс. и дороже.

В Харькове однушка на окраине стоит $15−16 тыс., хотя еще летом прошлого года такие можно было купить за $10−12 тыс., а самые дешевые объекты, по которым на тот момент заключались сделки, и вовсе уходили по $7−8 тыс.

Во Львове квартиры в Зализнычном районе за год выросли в цене с $1 250 до $1 294 за квадрат, в Лычаковском — с $1 630 до $1 738. В то же время в некоторых районах цены на жилье упали. Скажем, в Галицком районе — с $1 981 до $1 848 за квадрат, в Шевченковском — с $1 519 до $1 400. Такие данные приводят аналитики Львов.Dom.ria по состоянию на февраль 2025 года.

Ирина Луханина говорит, что жилье в западных областях, которое с начала войны резко взлетело в цене, постепенно будет дешеветь. «Многие инвесторы, которые старались вывести средства в более безопасные регионы, и вкладывались там в недвижимость, постепенно возвращаются в другие города, в частности, в Киев. Охлаждается и рынок аренды, так как идет отток рабочей силы. В дальнейшем эти тенденции будут только усиливаться», — прогнозирует Луханина.

В Киеве арендные ставки растут, а это значит, что повышается инвестиционная привлекательность столичного жилья.

«К примеру, мы сдавали в 2022 году двушку на Харьковском массиве за 9 тыс. грн, В 2023 году — за 12 тыс., в 2024 -м — за 15 тыс., и вот недавно она снова ушла в аренду — уже за 18 тыс. То есть с начала войны ставка выросла в два раза, при этом рыночная стоимость этой квартиры практически не изменилась», — рассказывает Луханина.

Дальнейшие ценовые тенденции на рынке зависят от того, как скоро закончится война.

«После установления мира в Киеве, к примеру, цены на жилье могут вырасти до 30%. Понятно, что этот процесс займет какое-то время, но подорожания не избежать. Будут расти ценники также в Днепре, который укрепит свой статус крупного бизнес-центра страны, и Запорожье, которое может получить статус „пограничного города“. В то же время „мыльный пузырь“ на рынках западных областей постепенно станет „сдуваться“, и цены там могут просесть на 20−25%», — резюмирует риелтор.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
manson
manson
21 марта 2025, 8:07
#
Пожвавлення спостерігається навіть у прифронтовому Харкові, не говорячи вже про Київ. — и в покровске наблюдается активность.
+
0
Я_ __
Я_ __
21 марта 2025, 9:07
#
В Бахмуті напевно ціни взагалі ту зе мун будуть, треба купляти швидше, бо заморозку війни стали асоціювати із «завершенням» війни, 1д10ти вони якісь…
+
0
KValera
KValera
21 марта 2025, 8:17
#
«Але, як каже столичний рієлтор Ірина Луханіна, у разі позитивних новин після закінчення війни, вартість житла в Києві може зрости до 30%.»
на 100500 % зросте! Нью-Васюки!
+
0
Vakasan
Vakasan
21 марта 2025, 8:29
#
Статью рассматривать как рекламу
+
0
Я_ __
Я_ __
21 марта 2025, 9:05
#
««Багато українців вважають, що після завершення війни ціни на нерухомість різко підуть вгору. Тому, нібито, треба купувати «доки не подорожчало».»

Ну, так як влада зробила все можливе, щоб більшість людей в концтаборі не мали вищої освіти навіть, то очевидно, що наш мудрий нарід не розуміє що до чого)) звідси і тенденція «продавати коли актив падає в ціні та купувати коли актив зростає вже в ціні»))
+
0
Я_ __
Я_ __
21 марта 2025, 9:08
#
«„Масштаб руйнувань житлового фонду у країні просто величезний. І зрозуміло, що після війни виникне дефіцит, а ціни почнуть зростати. Тому багато хто вважає, що вигідно купувати саме зараз, на мінімальних цінах“, — додав Юрій Піта.»

Це як з інвестиціями, купи на дні і отримай друге дно в подарунок))
Тільки під час війни і у випадку саме заморозки війни, не плутати із закінченням війни, замість дна ракета, ну або шахед.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами