Более 17 000 украинских семей уже приобрели собственное жилье благодаря «єОселя» на сумму более 28 млрд грн.
«єОселя»: 17 000+ семей уже приобрели жилье по доступной ипотеке в «Дии»
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Люди покупают и квартиры на вторичном рынке, и новостройки — даже на этапе строительства. Доступны также частные дома, таунхаусы или дуплексы.
Кто уже воспользовался программой
- Военные и представители силовых структур — 8 930 семей (52% от всех)
- Украинцы, у которых нет собственного жилья — 4 105 кредитов (24% от всех)
- Педагоги — 1 345
- Медики — 1 341
- ВПЛ — 566
- Ветераны — 379
- Ученые — 350
Как подать заявку
- Откройте приложение Дия — Сервисы — «єОселя»
- Заполните заявку и выберите банки.
- Подпишите заявку Дия. Подписью.
- Получите предварительное решение от банков в приложении и приступите к оформлению ипотеки.
Источник: Минфин
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