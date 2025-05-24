«єОселя»: 17 000+ семей уже приобрели жилье по доступной ипотеке в «Дии»

Более 17 000 украинских семей уже приобрели собственное жилье благодаря «єОселя» на сумму более 28 млрд грн.

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Люди покупают и квартиры на вторичном рынке, и новостройки — даже на этапе строительства. Доступны также частные дома, таунхаусы или дуплексы.

Кто уже воспользовался программой

Военные и представители силовых структур — 8 930 семей (52% от всех)

Украинцы, у которых нет собственного жилья — 4 105 кредитов (24% от всех)

Педагоги — 1 345

Медики — 1 341

ВПЛ — 566

Ветераны — 379

Ученые — 350

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