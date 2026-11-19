Американская компания Anthropic, разработчик искусственного интеллекта Claude, привлекла $81,3 млрд во время первоначального публичного размещения акций (IPO), установив новый рекорд фондового рынка. Еще $26 млрд компания привлекла из-за частного размещения. Общая сумма составила $107,3 млрд. Об этом сообщает Bloomberg .

Anthropic разместила 980 млн акций класса А по цене $83 за бумагу.

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Больше всего IPO в истории

Anthropic разместила 980 млн акций класса, А по цене $83 за бумагу. Это выше начального ценового диапазона в $70−78.

Спрос инвесторов на акции почти в семь раз превысил предложение.

Согласно официальному сообщению Anthropic, из общего количества размещенных акций:

956,4 млн продала сама компания;

23,6 млн реализовали действующие акционеры, в том числе семь соучредителей.

По результатам размещения рыночная оценка Anthropic составила около $1,5 трлн.

Google, Microsoft и Nvidia инвестировали миллиарды

Параллельно с IPO Anthropic привлекла еще $26 млрд в рамках частного размещения акций.

Среди инвесторов — Google, Microsoft, AMD и Nvidia.

По информации Bloomberg, Nvidia планирует приобрести акции Anthropic на $10 млрд.

Общий объем привлеченных средств от IPO и частного размещения достиг $107,3 млрд.

Anthropic превзошла рекорд SpaceX

По объему привлеченных средств без учета частного размещения Anthropic превзошла предыдущий рекорд SpaceX, которая в июне 2026 года привлекла $75 млрд во время IPO без учета допэмиссии на $10 млрд.

По оценке Bloomberg, с капитализацией около $1,5 трлн. Anthropic войдет в 15 самых дорогих публичных компаний мира.

Когда начнутся торги акциями

Акции Anthropic должны начать торговаться на американской бирже Nasdaq в четверг, 19 ноября 2026 года, под тикером ANT.

Завершение расчетов по IPO запланировано на 20 ноября.

Кроме того, компания предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на приобретение дополнительных 147 млн акций.

Anthropic стала первой среди ведущих разработчиков передовых моделей искусственного интеллекта, вышедшей на публичный фондовый рынок. Ее размещение стало одним из ключевых индикаторов интереса инвесторов к сектору ИИ.