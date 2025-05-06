Квартира на сутки: как не попасть в ловушку мошенников

С началом весенне-летнего сезона все больше украинцев планируют поездки, бронируют жилье на выходные или ищут варианты для отдыха. Но там, где растет спрос, появляется и соблазн для афер. О том, как действуют мошенники и как от них защититься, в колонке для ЭП рассказал руководитель проекта Perfеct Group Алексей Коваль. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Последние годы показали стремительный рост спроса на краткосрочную аренду. Особенно это касается крупных городов, где активно проходят форумы, выставки, спортивные события, концерты и деловые конференции. Не менее активно украинцы путешествуют летом к морю, в Карпаты или на экотуризм — а это значит, что и предложений «посуточной аренды» становится значительно больше. Впрочем, растет и количество афер.

Самая распространенная схема мошенничества — фальшивое объявление об аренде квартиры, дома или апартаментов. В соцсетях, мессенджерах или даже на популярных платформах, вроде OLX, появляется объявление с идеальными фото, очень привлекательной ценой и якобы отличными условиями — «у моря, в центре, с террасой». Заинтересовавшемуся человеку предлагают быстро внести предоплату, чтобы «забронировать» жилье, — мол, уже несколько человек смотрят.

Эти предоплаты могут колебаться от символических 500 грн до полной суммы за несколько суток. И именно здесь кроется главная ловушка: сразу после перевода средств «владелец» исчезает, номер телефона блокируется, аккаунт в соцсети удаляется. Пострадавшие часто узнают о мошенничестве только тогда, когда приезжают на место и понимают, что по указанному адресу живут совсем другие люди или квартиры вообще не существует.

Еще одна вариация этой схемы — аренда настоящего жилья, но сразу нескольким туристам. Такое чаще всего случается в Одессе, Трускавце, Яремче, в пригородах Львова и Ужгорода. Квартира действительно существует, а также показывается с помощью видео или онлайн-тура. Однако мошенник договаривается одновременно с несколькими людьми о тех же датах и собирает предоплаты. В день заселения ситуация становится абсурдной — в квартиру приходят 3−4 семьи с чемоданами, каждая убеждена, что именно она имеет право на жилье.

Отдельным трендом стали серые схемы в соцсетях, где аренду продвигают через личные странички или Telegram-каналы. Например, каналы с подпиской «Сдам квартиру в Буковеле» или «Жилье у моря-2025» могут выглядеть достаточно профессионально, иметь отзывы, видеообзоры, даже якобы юридическую поддержку. Но обычно это маскировка мошеннических «ферм», где десятки фейковых квартир продаются одновременно.

Дополнительный риск возникает тогда, когда жилье ищут в попыхах — например, в период праздников или долгих выходных. Люди менее осторожны, не проверяют документы, соглашаются на оплату «на карту», потому что боятся упустить «выгодную» возможность. Именно в этот момент чаще всего встречаются обманы.

Особенно активно схемы недобросовестной аренды действуют в популярных регионах — Одессе, Карпатах, Закарпатье. В 2024 году количество жалоб по мошеннической посуточной аренде в этих регионах возросло почти на 40%, по сравнению с 2022 годом. Причем значительная часть случаев остается безнаказанной, ведь сделки часто заключаются без договоров и «на честном слове».

Усложняет ситуацию правовая неурегулированность краткосрочной аренды в Украине. Во многих случаях такие соглашения не фиксируются официально, не облагаются налогом и не подкрепляются никакими контрактами. Соответственно, защита арендатора почти отсутствует. Это — зона «серой экономики», которая одновременно приносит миллионные обороты в период сезона.

Попытки решить эту проблему есть. К примеру, некоторые украинские сервисы (Bird Estate, Dobovo) предлагают верификацию объявлений, оплату через безопасные платформы или даже электронные договоры. Однако такие решения еще не стали массовыми, а рынок подобной аренды пока остается фрагментированным.

Как защититься от мошенников

Самое первое правило — никогда не перечисляйте предоплату без просмотра квартиры или проверки документов. Если уже возникла необходимость забронировать жилье, нужно попросить сканы паспорта владельца, документы на квартиру, а еще лучше проверить право собственности через онлайн-сервисы «Дії» или Министерства юстиции.

Второй важный совет — избегать сделок, где жилье сдается значительно дешевле рынка. Если в регионе средняя стоимость составляет 1 000 гривен в сутки, а в объявлении предлагают аналогичную квартиру за 500 — это, скорее всего, мошенничество.

Третье — пользуйтесь только проверенными платформами для аренды, которые обеспечивают защиту платежей. Сайты, вроде Airbnb, Booking, Bird Estate или Dobovo, позволяют фиксировать сделки, проводить оплату через платформу и оставлять отзывы.

Также желательно заключать даже краткосрочные договоры в электронном или письменном виде. В нем должен быть указан адрес объекта, ФИО арендодателя, сроки аренды, сумма и условия возврата средств.

Что может сделать государство и рынок

В первую очередь Украине нужен единый реестр проверенных арендодателей. Это позволило пользователям еще до начала общения видеть, у кого положительная история, а у кого — нет.

Также стоит ввести «черный список» мошенников — публичный реестр людей или аккаунтов, замеченных в мошенничестве. Платформы, в свою очередь, должны осуществлять верификацию пользователей перед публикацией объявлений.

Государство должно стимулировать использование безопасных способов расчета — например, escrow-схем, где деньги передаются только после фактического заселения. А еще — регламентировать деятельность Telegram-каналов и профилей, предлагающих аренду без всякой ответственности.

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Краткосрочная аренда может быть удобной, выгодной и безопасной. Но для этого нужна не только осторожность пользователей, но и системные изменения — на уровне законов, сервисов и рыночных правил.