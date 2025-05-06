С началом весенне-летнего сезона все больше украинцев планируют поездки, бронируют жилье на выходные или ищут варианты для отдыха. Но там, где растет спрос, появляется и соблазн для афер. О том, как действуют мошенники и как от них защититься, в колонке для ЭП рассказал руководитель проекта Perfеct Group Алексей Коваль. «Минфин» публикует ключевые тезисы.
Квартира на сутки: как не попасть в ловушку мошенников
Последние годы показали стремительный рост спроса на краткосрочную аренду. Особенно это касается крупных городов, где активно проходят форумы, выставки, спортивные события, концерты и деловые конференции. Не менее активно украинцы путешествуют летом к морю, в Карпаты или на экотуризм — а это значит, что и предложений «посуточной аренды» становится значительно больше. Впрочем, растет и количество афер.
Самая распространенная схема мошенничества — фальшивое объявление об аренде квартиры, дома или апартаментов. В соцсетях, мессенджерах или даже на популярных платформах, вроде OLX, появляется объявление с идеальными фото, очень привлекательной ценой и якобы отличными условиями — «у моря, в центре, с террасой». Заинтересовавшемуся человеку предлагают быстро внести предоплату, чтобы «забронировать» жилье, — мол, уже несколько человек смотрят.
Эти предоплаты могут колебаться от символических 500 грн до полной суммы за несколько суток. И именно здесь кроется главная ловушка: сразу после перевода средств «владелец» исчезает, номер телефона блокируется, аккаунт в соцсети удаляется. Пострадавшие часто узнают о мошенничестве только тогда, когда приезжают на место и понимают, что по указанному адресу живут совсем другие люди или квартиры вообще не существует.
Еще одна вариация этой схемы — аренда настоящего жилья, но сразу нескольким туристам. Такое чаще всего случается в Одессе, Трускавце, Яремче, в пригородах Львова и Ужгорода. Квартира действительно существует, а также показывается с помощью видео или онлайн-тура. Однако мошенник договаривается одновременно с несколькими людьми о тех же датах и собирает предоплаты. В день заселения ситуация становится абсурдной — в квартиру приходят 3−4 семьи с чемоданами, каждая убеждена, что именно она имеет право на жилье.
Отдельным трендом стали серые схемы в соцсетях, где аренду продвигают через личные странички или Telegram-каналы. Например, каналы с подпиской «Сдам квартиру в Буковеле» или «Жилье у моря-2025» могут выглядеть достаточно профессионально, иметь отзывы, видеообзоры, даже якобы юридическую поддержку. Но обычно это маскировка мошеннических «ферм», где десятки фейковых квартир продаются одновременно.
Дополнительный риск возникает тогда, когда жилье ищут в попыхах — например, в период праздников или долгих выходных. Люди менее осторожны, не проверяют документы, соглашаются на оплату «на карту», потому что боятся упустить «выгодную» возможность. Именно в этот момент чаще всего встречаются обманы.
Особенно активно схемы недобросовестной аренды действуют в популярных регионах — Одессе, Карпатах, Закарпатье. В 2024 году количество жалоб по мошеннической посуточной аренде в этих регионах возросло почти на 40%, по сравнению с 2022 годом. Причем значительная часть случаев остается безнаказанной, ведь сделки часто заключаются без договоров и «на честном слове».
Усложняет ситуацию правовая неурегулированность краткосрочной аренды в Украине. Во многих случаях такие соглашения не фиксируются официально, не облагаются налогом и не подкрепляются никакими контрактами. Соответственно, защита арендатора почти отсутствует. Это — зона «серой экономики», которая одновременно приносит миллионные обороты в период сезона.
Попытки решить эту проблему есть. К примеру, некоторые украинские сервисы (Bird Estate, Dobovo) предлагают верификацию объявлений, оплату через безопасные платформы или даже электронные договоры. Однако такие решения еще не стали массовыми, а рынок подобной аренды пока остается фрагментированным.
Как защититься от мошенников
Самое первое правило — никогда не перечисляйте предоплату без просмотра квартиры или проверки документов. Если уже возникла необходимость забронировать жилье, нужно попросить сканы паспорта владельца, документы на квартиру, а еще лучше проверить право собственности через онлайн-сервисы «Дії» или Министерства юстиции.
Второй важный совет — избегать сделок, где жилье сдается значительно дешевле рынка. Если в регионе средняя стоимость составляет 1 000 гривен в сутки, а в объявлении предлагают аналогичную квартиру за 500 — это, скорее всего, мошенничество.
Третье — пользуйтесь только проверенными платформами для аренды, которые обеспечивают защиту платежей. Сайты, вроде Airbnb, Booking, Bird Estate или Dobovo, позволяют фиксировать сделки, проводить оплату через платформу и оставлять отзывы.
Также желательно заключать даже краткосрочные договоры в электронном или письменном виде. В нем должен быть указан адрес объекта, ФИО арендодателя, сроки аренды, сумма и условия возврата средств.
Что может сделать государство и рынок
В первую очередь Украине нужен единый реестр проверенных арендодателей. Это позволило пользователям еще до начала общения видеть, у кого положительная история, а у кого — нет.
Также стоит ввести «черный список» мошенников — публичный реестр людей или аккаунтов, замеченных в мошенничестве. Платформы, в свою очередь, должны осуществлять верификацию пользователей перед публикацией объявлений.
Государство должно стимулировать использование безопасных способов расчета — например, escrow-схем, где деньги передаются только после фактического заселения. А еще — регламентировать деятельность Telegram-каналов и профилей, предлагающих аренду без всякой ответственности.
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Краткосрочная аренда может быть удобной, выгодной и безопасной. Но для этого нужна не только осторожность пользователей, но и системные изменения — на уровне законов, сервисов и рыночных правил.
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