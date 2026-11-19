В некоторых городах Украины стоимость аренды однокомнатной квартиры превышает средний уровень зарплат, предлагаемых работодателями. Сложнейшая ситуация наблюдается в Черновцах и Ужгороде, где на аренду жилья нужно потратить более 100% медианной зарплаты. Об этом свидетельствуют совместные исследования DIM .RIA и robota.ua, которые проанализировали рынки недвижимости и труда в десяти городах Украины.

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Где дороже всего арендовать квартиру

По данным аналитического центра DIM.RIA, самым дорогим городом среди исследованных стал Ужгород. Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 31 500 грн в месяц.

В пятерку городов с высокой стоимостью аренды также вошли:

Ужгород — 31 500 грн;

Черновцы — 27 000 грн;

Ивано-Франковск — 25 000 грн;

Львов — 22 500 грн;

Винница — 22 000 грн.

При этом высокая стоимость жилья не всегда соответствует уровню зарплат в городе.

В частности, в Черновцах аренда однокомнатной квартиры составляет 120% медианной зарплаты, а в Ужгороде — 105%. То есть, типичной месячной зарплаты, которую предлагают работодатели, не хватит даже на оплату жилья без учета коммунальных услуг и повседневных расходов.

Где аренда самая доступная в отношении зарплат

Наименьшую часть медианной зарплаты на аренду однокомнатной квартиры нужно тратить в трех городах:

Ровно — 53% зарплаты;

Черкассы — 54%;

Хмельницкий — 65%.

В этих городах медиа стоимость аренды однокомнатной квартиры колеблется от 13 000 до 16 000 грн в месяц.

Таким образом, разница в финансовой нагрузке между городами существенна. Если в Черновцах аренда превышает медианную зарплату на 20%, то в Ровно после оплаты жилья остается почти половина дохода без учета налогов и других расходов.

В каких городах больше всего вакансий

По данным robota.ua, больше всего предложений работы среди исследованных городов сосредоточено во Львове. В пяти ведущих областях здесь насчитывается 6 211 вакансий.

Дальше идут:

Винница — 2 352 вакансии;

Черкассы — 1858;

Черновцы — 1 770;

Хмельницкий — 1 661.

Меньше всего вакансий среди приведенных городов зафиксировано в Ужгороде — всего 776.

Чаще всего работодатели ищут работников рабочих специальностей, водителей, специалистов по логистике, торговле, производству и административному персоналу.

На какие зарплаты могут рассчитывать украинцы

По данным аналитического инструмента «Прозрачная Работа» от robota.ua, медианная зарплата в сфере логистики во Львове составляет 32 500 грн.

В Виннице и Черкассах работодатели предлагают медианную зарплату в этой сфере на уровне 30 000 грн.

В то же время в Ужгороде медианная зарплата в производстве и инженерных специальностях достигает 39 100 грн. Однако количество вакансий в этом направлении составляет всего 155.

Это свидетельствует о том, что высокий уровень зарплат в отдельной отрасли еще не гарантирует широкие возможности для трудоустройства.

Как сэкономить на аренде во время переезда

Аналитики рекомендуют украинцам, которые планируют переезд, обратить внимание не только на большие областные центры, но и на пригороды и меньшие населенные пункты вблизи Львова, Тернополя, Винницы или Луцка.

В таких локациях можно найти более доступное жилье, однако стоит заранее проверить транспортное сообщение, возможности трудоустройства и затраты на дорогу.

Особенно выгодным такой вариант может быть для людей, работающих дистанционно и не зависящих от местного рынка труда.

Главный вывод исследования: город с самыми высокими зарплатами не обязательно самый выгодный для проживания. При выборе места для переезда важно сравнивать стоимость аренды, уровень доходов и количество доступных вакансий.